「不想被克宮勒索」摩爾多瓦集會湧入7.5萬人　挺政府向歐洲靠攏

▲許多示威者揮舞歐盟旗幟，高呼親歐口號。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）21日舉辦一場親歐盟大型集會，估現場湧入超過7.5萬人，支持親西方政府朝歐洲靠攏。總統桑杜（Maia Sandu）在集會上直說「摩爾多瓦不想被克里姆林宮勒索」，承諾摩爾多瓦要在2030年之前成為歐盟成員國。

綜合BBC、路透等報導，在摩爾多瓦官員稱俄羅斯正極力破壞摩國穩定之際，桑杜政府主辦這場大型集會，許多示威者揮舞歐盟旗幟、高呼親歐口號，呼籲政治領袖修憲，讓憲法特別提及國家的歐洲取向。

▲摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）。（圖／路透，下同）

桑杜現身這場集會，指責俄羅斯企圖透過煽動反政府示威及宣傳破壞其併入歐洲之舉，「摩爾多瓦不想被克里姆林宮勒索」，承諾摩爾多瓦要在2030年之前成為歐盟成員國。正在該國訪問的歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）到場發表談話稱，歐洲將會張開雙臂、敞開心扉歡迎摩爾多瓦，有了摩爾多瓦的歐洲會更強大。

摩爾多瓦是前蘇聯加盟共和國，人口約260萬，在去年申請加入歐盟，並於2022年6月與烏克蘭一起成為候選國。依據皮尤研究中心分析顯示，目前的歐盟成員國平均提出申請後的3.5年才獲得候選國資格，但烏克蘭、摩爾多瓦只用不到4個月時間就獲得批准，速度快上許多，不過距離成為正式成員國還需要一段時間。