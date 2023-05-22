19歲媽把初生嬰扔「醫院垃圾桶」　殺人被捕崩潰：嬰兒突然掉下來

▲女子被控殺害親生骨肉。（圖／翻攝自Eddy County Detention Center）

記者李振慧／綜合報導

美國新墨西哥州19歲女子阿列克謝(Alexee Trevizo)在醫院偷偷生下孩子後，竟然把剛出生的嬰兒塞在醫院廁所垃圾桶中，後來清潔工在廁所中發現一大片血跡，並在垃圾桶中找到屍體報警，讓她被控一級殺人罪。

19歲女子阿列克謝今年1月27日因為背痛問題前往阿蒂西亞(Artesia)當地醫院就診，檢查發現她懷有身孕，然而她卻宣稱自己從來沒有過性行為，後來把自己關在醫院廁所中很長一段時間，發現她偷偷生下一名嬰兒。

醫院工作人員在廁所發現血跡，並且在垃圾桶中找到出生嬰兒屍體，嚇得立刻報警。從警方隨身測錄影片可看到，阿列克謝哭泣向母親表示，「對不起，那是我生的，他突然從我身上掉出來，我不知道該怎麼辦」。

本案近來開庭，阿列克謝的代表律師表示，被告沒有導致嬰兒死亡，因為她根本不知道自己懷孕。然而驗屍結果顯示，嬰兒的死因為他殺，所以當局10日對其提出一級殺人罪、故意虐待兒童致死罪和竄改證據等罪。

本案為新墨西哥州第二起類似案件而受到注目，當地19歲女子阿維拉(Alexis Avila)2020年1月將剛出生嬰兒扔到室外垃圾箱中，幸好3人及時發現救出嬰兒，最後被判處16年刑期。

