封鎖39個月！　羽田機場「2航國際線」7月確定重啟

▲羽田機場第2航廈國際線區域將重新啟用。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場第2航廈自2020年3月起正式開放國際線航班運行，然而受到全球疫情重創，該國際線區域同年4月11日關閉。時隔39個月，羽田機場第2航廈國際線終於要在7月19日重新啟用。

羽田機場是日本少數沒有宵禁的機場之一，過去長年作為日本國內線的主要樞紐，雖然與成田機場並列為東京2大聯外機場，但是仍以國內線為主、國際線為輔。為了加強羽田機場消化國際航班的處理能力，2017年10月起動工修建第2航廈南側，並增加國際線設施。

▲第2航廈國際線區域主要提供全日空航班起降。（圖／ANA提供）



該工程受到新冠疫情影響，延後至2020年3月14日正式啟用，而原本的國際線航廈則隨之更名為第3航廈。第2航廈國際線設施原預定主要負責全日空的國際航班，然而因為疫情打擊，國際航班大減，該區域啟用不到2周就於2020年4月11日關閉。在關閉期間，曾經提供電視劇以及全日空機內安全影片作為拍攝場地，或是提供作為記者會場地。

時隔3年3個月，第2航廈國際線設施終於確定要在2023年7月19日重新啟用，全日空的倫敦、上海虹橋、香港、松山等5個航班將從第3航廈轉至第2航廈起降。