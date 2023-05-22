最小死者才3歲！南非爆發霍亂疫情　已至少10人死亡

▲霍亂病毒從馬拉威傳入南非後迅速爆發，如今當地已有至少10人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

南非衛生部門21日證實，該國首都普勒托利亞（Pretoria）周遭爆發霍亂疫情，至今已奪走至少10條人命，敦促民眾要「格外留意」。

據法新社報導，普勒托利亞所在的豪登省（Gauteng）衛生部表示，當地自15日起，已有95人因腹瀉、胃痙攣、嘔心等霍亂症狀到當地醫院就診，而當局21日當天也在哈曼斯克拉爾省（Hammanskraal）再度發現19例霍亂病例。

當局補充，這波霍亂疫情現已造成10人死亡，其中年齡最小的死者只有3歲，另有37名患者仍在接受治療。豪登省衛生廳長恩科莫-拉雷霍科（Nomantu Nkomo-Ralehoko）表示，當局目前正在動員更多醫護人員以應對疫情。

路透社指出，在霍亂病毒從馬拉威（Malawi）傳入南非後，該國於今年2月通報了首宗霍亂死亡病例，也讓約翰尼斯堡（Johannesburg）和普勒托利亞淪為重災區，但當局到21日為止仍不清楚全國共有多少霍亂病例。

報導稱，由於引起急性腹瀉、嘔吐和虛弱的霍亂，主要通過受污染的食物或水傳播，而患者如果不及時治療會在數小時內致死，因此恩科莫-拉雷霍科敦促民眾，不要接觸已知或疑似遭感染的食物、水、物品，同時在處理食物前和如廁後都要用肥皂徹底洗手。