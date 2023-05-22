夫妻好玩帶全家做DNA檢測　意外發現「養12年兒子是陌生人」

▲男意外發現小兒子不是他親生。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州47歲女子唐娜(Donna Johnson)因為好玩，帶全家去做DNA檢測，結果丈夫意外發現養了12年的兒子是沒有血緣關係的陌生人，讓她和丈夫非常震驚，後來輾轉找到孩子真正的生父，隱藏多年的真相才終於曝光。

居住在鹽湖市(Salt Lake City)的唐娜與47歲丈夫萬納(Vanner)，與2名18歲兒子萬納二世(Vanner Jr)與12歲兒子提姆(Tim)一同接受DNA檢測，結果顯示大兒子的父親是萬納沒錯，可是小兒子提姆卻不是，讓她和丈夫嚇了一大跳。

唐娜表示，她和丈夫高中相識並且於2003年結婚，順利生下大兒子後，由於健康出現問題讓她無法自然受孕，便與丈夫改以人工授精方式，嘗試多次後才終於懷孕並生下小兒子提姆。

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唐娜與丈夫後來決定對提姆說出身世，沒想到兒子平靜接受，家人感情仍然十分要好，不過兒子後來主動要求，希望能知道生父到底是誰，所以他們再次去做DNA檢測，資料庫比對到一名疑似是提姆阿姨的女子，經過一段時間調查後，他們聯絡到該名女子的兄弟德文(Devin McNeil)。

唐娜與丈夫拜訪後，德文最後同意進行DNA檢測，測出果然是提姆的生父，調查後發現，原來當年德文與妻子也在同一間診所進行人工授精，可是他們不是抱錯孩子，而是德文的精子意外被同時使用在自己妻子與唐娜身上，才會造成整起事件。

唐娜表示，如今他們和德文一家人都保持著友好關係，會定期以電話或視訊保持聯絡，德文雖然很意外自己多出了一名孩子，但並不打算爭奪撫養權，2家人後來於2022年與診所達成庭外和解。

▼夫妻調查發現，整起事件竟然是診所搞錯。（圖／示意圖／達志影像）