俄軍防禦工事曝光　克里米亞沙灘「整排龍齒」應對烏克蘭反攻

▲圖為烏克蘭馬力波地區建築受損衛星影像。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰爭歷經數月僵持之後,烏克蘭預期將發起反攻,這對基輔當局來說可能是一次重大考驗,因為烏方正試圖證明可透過取得西方武器獲得戰場勝利。BBC查閱數百張衛星影像進行分析,揭露俄軍為了應對烏軍反攻建造的大規模防禦設施。

1.克里米亞西部沿岸

克里米亞2014年被俄羅斯占領,如今綿延25公里的海岸線滿布俄軍建造的防禦設施。在西部沿岸唯一沒有懸崖、山丘等自然屏障的開放式沙灘上,可見專門用來阻擋坦克及軍用車輛的龍齒(dragon's teeth)以及提供掩護的整排壕溝,還有數個掩體。

#Crimea looks like #NormandyBeach with all of the fucking trenches, dragon teeth and artillery. Who’s scared of losing….. pic.twitter.com/xkrxQugiAk

多名軍事專家認為,這些防禦措施可能只是以防萬一才建造。情報分析人士蕾拉蓋斯特(Layla Guest)認為,「這些防禦工事很有可能是為了阻止烏克蘭從海上進攻克里米亞的大膽行動。」

Apparently, Russia began to prepare Crimea for the Ukrainian offensive.



Miles of trenches have been dug on Crimean beaches to protect them from Ukrainian landing troops, The Washington Post reports, citing Maxar satellite images.



In addition to trenches, anti-tank obstacles,… pic.twitter.com/ZCmKvS02Ce