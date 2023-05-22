俄軍防禦工事曝光　克里米亞沙灘「整排龍齒」應對烏克蘭反攻

▲圖為烏克蘭馬力波地區建築受損衛星影像。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭歷經數月僵持之後，烏克蘭預期將發起反攻，這對基輔當局來說可能是一次重大考驗，因為烏方正試圖證明可透過取得西方武器獲得戰場勝利。BBC查閱數百張衛星影像進行分析，揭露俄軍為了應對烏軍反攻建造的大規模防禦設施。

1.克里米亞西部沿岸

克里米亞2014年被俄羅斯占領，如今綿延25公里的海岸線滿布俄軍建造的防禦設施。在西部沿岸唯一沒有懸崖、山丘等自然屏障的開放式沙灘上，可見專門用來阻擋坦克及軍用車輛的龍齒（dragon's teeth）以及提供掩護的整排壕溝，還有數個掩體。

#Crimea looks like #NormandyBeach with all of the fucking trenches, dragon teeth and artillery. Who’s scared of losing….. pic.twitter.com/xkrxQugiAk — KAG2024 (@406KAG2020) April 3, 2023

多名軍事專家認為，這些防禦措施可能只是以防萬一才建造。情報分析人士蕾拉蓋斯特（Layla Guest）認為，「這些防禦工事很有可能是為了阻止烏克蘭從海上進攻克里米亞的大膽行動。」

Apparently, Russia began to prepare Crimea for the Ukrainian offensive.



Miles of trenches have been dug on Crimean beaches to protect them from Ukrainian landing troops, The Washington Post reports, citing Maxar satellite images.



In addition to trenches, anti-tank obstacles,… pic.twitter.com/ZCmKvS02Ce — Saint Javelin (@saintjavelin) April 4, 2023

2.烏克蘭東南部城鎮托克馬克（Tokmak）

托克馬克的位置就在烏克蘭東南部一條關鍵道路上，烏軍可能希望以此切斷克里米亞與其他俄羅斯控制區的聯繫，外傳當地平民已被遷出，目的是要把這座城鎮變成軍事堡壘。

俄軍在附近挖出戰壕，這些壕溝通常至少有2.5公尺深，用於抵擋任何試圖穿越的敵方坦克。在壕溝後方還有數排龍齒，然而烏軍可能面臨更多陷阱。戰略與國際研究中心馬克坎西安（Mark Cancian）表示，在這些防線之間，極有可能已放置地雷。

3.E105公路

在托克馬克以西的E105公路附近，有一條長達35公里的反坦克戰壕。E105公路具有重要戰略意義，連接俄羅斯在南方占領的梅利托波爾（Melitopol）與烏克蘭北部城市哈爾科夫（Kharkiv），若能拿下這條公路的控制權，就能輕鬆調動部隊。

馬克坎西安說明，俄方對於烏克蘭裝甲部隊感到擔憂，因為對方若能進入主要公路，就能快速行動，「俄軍防禦工事旨在把他們趕出公路，放慢他們的速度」。

4.馬力波北部小村莊里夫諾波爾（Rivnopil）

馬力波港口地理位置具重要戰略意義，位在俄軍占領區與南部克里米亞之間，加上烏軍先前在此堅守數月成為抵抗入侵的象徵，預計烏克蘭會試圖奪回這座城市。

就在馬力波以北約55公里處的小村莊里夫諾波爾附近，出現環狀壕溝，中間有土堆，這可能是為了保護火砲或保持槍枝穩定。這麼一來，士兵們可在壕溝躲避的同時，移動火砲瞄準任何方向。

不過分析人士指出，烏軍可使用衛星影像與無人機來繞過這些防禦工事。戰略分析公司Sibylline專家羅德（Alexander Lord）指出，「因此，俄羅斯人可能會嘗試讓烏軍穿越某些已放置地雷的路線前進，部署砲兵瞄準射擊」。

▼ 圖為烏克蘭馬力波劇院毀損前後對比照。（圖／CFP）