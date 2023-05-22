　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不滿美再軍援烏克蘭！俄羅斯警告：對烏移交F-16將讓北約捲入戰爭

▲▼安托諾夫警告，援烏F-16將讓北約捲入戰爭。（組圖／翻攝自俄國駐美使館推特、路透社）

▲安托諾夫警告，援烏F-16將讓北約捲入戰爭。（組圖／翻攝自俄國駐美使館推特、路透社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）22日指出，移交F-16戰機給烏克蘭恐將讓北約（NATO）捲入俄烏衝突。

據路透社報導，在烏克蘭總統澤倫斯基多次要求，加上歐洲盟國的持續施壓下，美國19日終於在日本舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，改變其過去1年多的立場，同意為烏克蘭提供可對抗俄羅斯的F-16戰機。

對此，安托諾夫22日凌晨在俄羅斯駐美大使館的Telegram回應，直言烏克蘭沒有F-16運作所需的基礎設施、飛行員和維修人員，「如果這些美國戰機從外國『志願者』控制的北約機場起飛，會發生什麼事？」

他強調，烏克蘭對克里米亞（Crimea）做出的任何攻擊，都將被視為襲擊俄羅斯的行為，而美國也充分了解俄羅斯將做出什麼回應，暗示美國若移交F-16給烏克蘭恐將引發北約捲入俄烏衝突的問題。

報導稱，烏克蘭目前已加強對俄羅斯佔領地的攻擊，特別是俄國2014年從烏克蘭手中併吞的克里米亞半島，但拜登21日曾在G7峰會告訴媒體，他是在獲得澤倫斯基保證，烏軍不會利用F-16入侵俄羅斯領土後，才同意為烏克蘭飛行員提供F-16戰機培訓。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」　退選是捍衛清白開始
快訊／超商浩克翻版！店員遭攻擊送醫　犯嫌逃逸中
為何「愛愛完會想哭」？　最美博士吐2原因
快訊／熱火續寫最強老8傳奇！　3:0強勢聽牌
心儀少女被約！　17歲少年撂10人砍殺她前任
賀軍翔爆喇舌酒店妹3次　動手揍張勛傑：沒錢的人好好做事
王品徵200名新血！　月薪上看9萬
台女留學生「遇襲經過」曝！　被爆揍一拳狂流血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登又口誤！　G7廣島峰會2度脫口稱岸田文雄「總統」

俄烏「絞肉機」巴赫姆特為何如此重要？　激戰9個月賠上慘重代價

鐵鎚活活打死82歲祖母　男打電話找家政婦「清理血跡丟屍體」

澤倫斯基重申巴赫姆特未失守　以「廣島原爆」比擬當地慘況

義大利「埃特納火山」噴發！　機場緊急宣布：航班暫停

救生員「熊抱襲胸」泳裝正妹！　她和男友遊水上樂園慘受害

不滿美再軍援烏克蘭！俄羅斯警告：對烏移交F-16將讓北約捲入戰爭

華爾街：淫魔富商生前威脅比爾蓋茲　公開與天才美少女婚外情

NASA：搭載沙烏地首位女太空人赴ISS火箭升空

希臘執政黨大勝　1關鍵總理暗示再次大選

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

拜登又口誤！　G7廣島峰會2度脫口稱岸田文雄「總統」

俄烏「絞肉機」巴赫姆特為何如此重要？　激戰9個月賠上慘重代價

鐵鎚活活打死82歲祖母　男打電話找家政婦「清理血跡丟屍體」

澤倫斯基重申巴赫姆特未失守　以「廣島原爆」比擬當地慘況

義大利「埃特納火山」噴發！　機場緊急宣布：航班暫停

救生員「熊抱襲胸」泳裝正妹！　她和男友遊水上樂園慘受害

不滿美再軍援烏克蘭！俄羅斯警告：對烏移交F-16將讓北約捲入戰爭

華爾街：淫魔富商生前威脅比爾蓋茲　公開與天才美少女婚外情

NASA：搭載沙烏地首位女太空人赴ISS火箭升空

希臘執政黨大勝　1關鍵總理暗示再次大選

高雄男不禮讓行人還連闖2紅燈　警一查竟無照+酒駕秒噴19.5萬

周婕妤再奪一冠！擊退英國名將費雪

台大經濟系選舉爆「歧視政見」　補教師：我們不要這麼算了好不好

快訊／民進黨攻雙城論壇　蔣萬安動怒狂嗆：蔡英文、賴清德也盼對話

快訊／陳歐珀自曝：擬好退選聲明才報告賴清德　「不願影響總統大局」

趙春山／疑美不等同親共　侯友宜要在國際形勢上做足功課

拜登又口誤！　G7廣島峰會2度脫口稱岸田文雄「總統」

劉詩詩懶甩婚變流言　穿黑紗裙登坎城飄仙氣

整隻「大王具足蟲」趴在碗上　拉麵公子限定款拉麵一碗破千元

好奇他們腦袋都裝什麼？「超有梗文具」幕後推手工作秘辛大放送

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

華爾街：淫魔富商生前威脅比爾蓋茲　公開婚外情

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

酒後失控！妻子睡夢中被尪「拿竹棍」打死

拜登：美中應該很快可以開始解凍

拜登：若中對台行動　盟國將有所回應

WHO若排除台灣　薛瑞元：下次疫情台灣恐成破口

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

兒比對DNA一驚　老爸竟是「55年前越獄殺人犯」

拜登麥卡錫今協商　美財長：6/1提高債限硬期限

居民受不了！　最美小鎮「架木板」擋遊客

瓦格納首腦稱拿下巴赫穆特　移交俄防部後就撤離

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

泳裝正妹玩滑水道遭救生員「熊抱襲胸」

更多熱門

相關新聞

陸封殺美光要廠商「停止採購」 網信辦：未通過網路安全審查

陸封殺美光要廠商「停止採購」 網信辦：未通過網路安全審查

大陸網信辦日前法對美光公司（Micron）在華銷售產品進行網路安全審查，結果於昨（21）日公布。經審查，美光公司產品被指對大陸關鍵資訊基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全，大陸網信辦稱，「按《網絡（網路，下同）安全法》等法律法規，我國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。」

瓦格納首腦稱拿下巴赫穆特　移交俄防部後就撤離

瓦格納首腦稱拿下巴赫穆特　移交俄防部後就撤離

拜登麥卡錫今協商　美財長：6/1提高債限硬期限

拜登麥卡錫今協商　美財長：6/1提高債限硬期限

拜登：美中應該很快可以開始解凍

拜登：美中應該很快可以開始解凍

拜登：若中對台行動　盟國將有所回應

拜登：若中對台行動　盟國將有所回應

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭美國北美要聞G7拜登澤倫斯基Anatoly Antonov

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

快訊／陳歐珀463字聲明退選

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

大腸鏡不用年年照！罹癌「1警訊」常忽略

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

「改款新TOYOTA Corolla」登場

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面