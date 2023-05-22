不滿美再軍援烏克蘭！俄羅斯警告：對烏移交F-16將讓北約捲入戰爭

▲安托諾夫警告，援烏F-16將讓北約捲入戰爭。（組圖／翻攝自俄國駐美使館推特、路透社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）22日指出，移交F-16戰機給烏克蘭恐將讓北約（NATO）捲入俄烏衝突。

據路透社報導，在烏克蘭總統澤倫斯基多次要求，加上歐洲盟國的持續施壓下，美國19日終於在日本舉行的七大工業國集團（G7）峰會上，改變其過去1年多的立場，同意為烏克蘭提供可對抗俄羅斯的F-16戰機。

對此，安托諾夫22日凌晨在俄羅斯駐美大使館的Telegram回應，直言烏克蘭沒有F-16運作所需的基礎設施、飛行員和維修人員，「如果這些美國戰機從外國『志願者』控制的北約機場起飛，會發生什麼事？」

他強調，烏克蘭對克里米亞（Crimea）做出的任何攻擊，都將被視為襲擊俄羅斯的行為，而美國也充分了解俄羅斯將做出什麼回應，暗示美國若移交F-16給烏克蘭恐將引發北約捲入俄烏衝突的問題。

報導稱，烏克蘭目前已加強對俄羅斯佔領地的攻擊，特別是俄國2014年從烏克蘭手中併吞的克里米亞半島，但拜登21日曾在G7峰會告訴媒體，他是在獲得澤倫斯基保證，烏軍不會利用F-16入侵俄羅斯領土後，才同意為烏克蘭飛行員提供F-16戰機培訓。