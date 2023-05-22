澤倫斯基重申巴赫姆特未失守　以「廣島原爆」比擬當地慘況

▲烏克蘭總統澤倫斯基和日本首相岸田文雄5月21日在廣島和平紀念公園的原爆遇難者紀念碑前獻花。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）由誰掌控俄烏雙方各執一詞。烏軍宣稱仍在城郊繼續推進，打算進行包圍戰，總統澤倫斯基21日也重申巴赫姆特尚未陷落，並將廣島原爆的歷史照片與巴赫姆特如今的斷垣殘壁相比擬。

根據路透社報導，在普丁祝賀瓦格納與俄軍部隊「解放」巴赫姆特後，正在日本廣島出席G7峰會的烏克蘭總統澤倫斯基似乎一度承認巴赫姆特失守，但他的發言人緊急澄清。澤倫斯基21日稍晚也重申，烏軍仍在巴赫姆特市持續戰鬥並執行重要任務，「今天他們在巴赫姆特，具體在哪，我就不公開了。但這說明了一個事實，即巴赫姆特至今尚未被俄羅斯聯邦奪取，對此絕無第二或第三種解釋。」

澤倫斯基也將二戰歷史上的廣島原爆與巴赫姆特作聯想，「我要坦率地告訴你，廣島成為廢墟的照片確實讓他想起了巴赫穆特和其他類似的（烏克蘭）定居點。沒有任何生命殘存，所有建築被毀。」他補充，戰爭結束後，希望能看到像巴赫姆特這樣的城市也能如同廣島一樣成功重建。

▼澤倫斯基曾赴烏東前線頓內茨克重鎮巴赫穆特視察。（圖／達志影像／美聯社）