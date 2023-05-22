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救生員「熊抱襲胸」泳裝正妹！　她和男友遊水上樂園慘受害

▲▼救生員,泳池,泳衣,溺水。（圖／CFP）

▲大馬一名女子控訴在水上樂園遭到救生員襲胸。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一對年輕情侶檔為了慶祝交往紀念日，因此一同到水上樂園玩樂，怎知兩人在玩其中一個滑水道項目時，女方卻被救生員從身後環抱並襲胸，然而當時救生員協助其他遊客時都只是將浮板丟給對方，且女子一入水後馬上就起身，根本無需特地營救。而上岸後，救生員還與另一名同事相視而笑，讓她認為自己遭到非禮，決定報警。

根據《中國報》報導，28歲的謝姓被害人13日和男友一起到SplashMania水上樂園玩，怎知當她從滑水道滑入泳池後，突然被一名救生員從身後環抱，而對方還故意將手向上用力，托著她的胸部，硬是將她拉上岸。受害人表示，她滑入水池後，大概2、3秒就往上浮，根本沒有溺水或遭遇危險的跡象，但對方卻突然強抱住她並襲胸，還一直問她，「妳還好嗎？」

被害人強調，「我不理解救生員為何要這麼做，我和男友都熟悉水性，並且符合滑水道設施的所有條件。」謝女上岸後，馬上看到該名救生員與其他救生員相視而笑，讓她更明確發現自己是遭到猥褻。

心有疑慮的她還發現，該名救生員對其他遊客只會拉手臂或是丟浮板來協助上岸，根本不會主動抱人並將人拉上岸，讓她確定對方是蓄意非禮她，於是向水上樂園反應。

沒想到水上樂園的回覆卻再度惹毛她，園方表示，救生員在調查中聲稱，是因為發現謝女在水中待了10至20秒未動，甚至開始下沉，因此才會出手援救，情急之下不小心觸碰到隱私部位。然而救生員的說詞與事實有極大出入，謝女不滿園方扭曲事實，最終決定報警。

根據《星洲網》報導，SplashMania水上樂園22日發表聲明稱，園方嚴正看待此次事件，目前涉案救生員已被停職，直到調查結果出爐前不會復職，而園方也會全力配合警方調查工作。

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