1歲兒泳池滅頂　消防員爸「0秒反應」驚險飛撲！神救援影片曝

▲美國1歲男童落水滅頂，消防爸飛撲神技救回兒子。（圖／翻攝自Facebook／赫米特消防員協會）

記者張寧倢／編譯

美國南加州地區一名男性消防員上周在家中陪小孩游泳，他最小的1歲兒子還不會游泳，卻不慎落水沉入池底。監視器畫面可見，男子立刻迅速飛撲到泳池邊，雙手將孩子從水裡抱起。當地消防員協會提醒，即使做好防護措施，兒童溺水仍然隨時可能發生，而且小孩溺水時幾乎毫無聲響，相當危險。

根據福斯新聞報導，這名父親名叫佩提特（Zachary Petite）在河濱郡（Riverside County）赫米特（Hemet）擔任消防工程師與急救員，他16日與妻小在家中游泳池玩水時，年僅1歲的小兒子科爾（Cole）險些遭遇溺水意外。赫米特消防員協會公布了40秒監視器畫面，拍到科爾在泳池邊脫下手臂浮圈，搖晃地走到泳池邊，結果不慎落水。

佩提特發現後立刻從鏡頭外飛撲到池畔，不到幾秒就迅速把孩子抱起，並讓他仰躺在地上，確認是否溺水。佩提特受訪時表示，在他成功救到兒子之前，科爾正在往下沉入池底，「我看了看，找不到他，最後看到他沉到了池底。所以我就跑過去把他撈了出來，從游泳池中救出他。」

消防員協會發文提到，儘管佩提特夫婦採取了防護措施，在泳池周邊裝設圍欄，為孩子穿上浮具，但男童仍在無人發現時落水，「這段影片深刻提醒我們，兒童溺水意外可能隨時發生在任何人身上，而且僅止幾秒鐘。」文章還補充，「記住，孩子溺水時沒有聲響，請看這段影片就知道。」佩提特也呼籲，父母必須確保泳池安裝柵門，並且在上面裝設兒童安全鎖與警報器。