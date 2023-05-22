華爾街：淫魔富商生前威脅比爾蓋茲　公開與天才美少女婚外情

▲艾普斯坦生前威脅比爾蓋茲要公開婚外情 。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

比爾蓋茲先前被爆與已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交情匪淺，美媒最新爆料，艾普斯坦曾在2017年透過電郵威脅當時仍未離婚的比爾蓋茲，若不投資他創設的基金，就要公開比爾蓋茲與俄羅斯天才橋牌美少女的婚外情。

《華爾街日報》引述知情人士指出，比爾蓋茲於2010年左右認識當時20多歲的橋牌玩家安東諾娃（Mila Antonova），艾普斯坦則在2013年與安東諾娃會面，之後付錢讓她到撰寫軟體程式的學校學習。艾普斯坦並於2017年發電子郵件給比爾蓋茲，要求報銷這筆學費。

發出這封電郵的原因，是艾普斯坦曾經試著說服比爾蓋茲投資參與一個數十億美元的慈善基金，該基金是由艾普斯坦與摩根大通一起建立。說服失敗後，艾普斯坦在該封郵件裡刻意說要比爾蓋茲報銷安東諾娃的學費，據看過電郵的知情人士說法，其背後意涵就是在威脅，若比爾蓋茲不繼續與他保持商業親近關係，他就會將兩人的婚外情公開。

安東諾娃目前在美國經營橋牌教育基金會，她受訪時承認與比爾蓋茲打過牌，但對於艾普斯坦的行為，她非常憎惡與不恥。

安東諾娃試圖建立線上橋牌教學事業期間，曾經為了取得資金，在比爾蓋茲顧問尼寇利奇（Boris Nikolic）的介紹下認識艾普斯坦，兩人於2013年11月在紐約見面，安東諾娃向艾普斯坦提出50萬美元的融資計畫，但據她後來受訪表示，艾普斯坦最終並未參與投資。

對此，比爾蓋茲發言人回應，比爾蓋茲與艾普斯坦會面的目的僅只於為了慈善事業，艾普斯坦曾經多次邀請比爾蓋茲投資，試圖利用過去的一段關係進行威脅，但結果失敗了。



