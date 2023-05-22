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希臘執政黨大勝　1關鍵總理暗示再次大選

▲希臘總理米佐塔基斯。（圖／路透）

▲希臘總理米佐塔基斯暗示很快會舉行另一次大選。（圖／路透）

文／中央社雅典21日綜合外電報導

希臘執政的保守派新民主黨在今天國會大選中可望給在野的激進左派聯盟迎頭痛擊，但恐怕無法跨越單獨組成政府的門檻。報導指出，總理米佐塔基斯暗示將於一個月內再度大選。

法新社報導，82%選票已完成計票，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的新民主黨（New Democracy）以40.8%得票率遙遙領先；2015年到2019年間執政、前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的激進左派聯盟（Syriza）遭到迎頭痛擊，得票率僅20.1%。

儘管如此，新民主黨恐怕無法在國會過半，這意味米佐塔基斯必須選擇尋求與政敵共組聯合政府或是再次舉行大選。

而55歲的他已經表明心跡。為了以強有力政府之姿，擺脫在「不確定的」國會中討價還價，他暗示需要於一個月內再次大選。

他說：「人民希望讓強有力政府統治4年。今天這場政治地震號召我們所有人加速最終政府解決方案的進程。」

「選舉結果很明確，顯示人民同意新民主黨強有力而且自主地統治。」

齊普拉斯也已準備再戰。他表示，「選舉循環尚未完結」、「下一場將具有決定性而且是最後一戰」。

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