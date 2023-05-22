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前輔導長：可車震不野戰！　預告將與男友大膽演出

前陸軍八軍團輔導長內內，因在軍營自拍的影片外流，觸犯軍紀遭汰除，以成人平台直播主身分重新出發。（左圖翻攝內內ＩＧ）

▲前陸軍八軍團輔導長內內，因在軍營自拍的影片外流，觸犯軍紀遭汰除，以成人平台直播主身分重新出發。

圖文／鏡週刊

實戰部隊陸軍八軍團333旅砲兵營，最近爆出連長與輔導長內內在營區自拍性愛片外流，兩人遭汰除離營，在情色平台SWAG招手下，內內成為性感主播。她接受本刊專訪表示，被國軍撤職，她沒有埋怨，如今踏進情色行業，是自己選擇的路，會好好走下去。

日前內內首次公開露面，以成人直播主播身分受訪，儘管她在社交平台上展示性感照片，但面對媒體時明顯感受緊張和不適應。不過她首次直播，兩小時就吸引5.6萬名觀眾，獲得近8萬元打賞，甚至一度因觀眾太多而當機，由於許多網友期待她有更大膽的表演，並好奇她的男友是否會參與？內內暗示可以期待。

▼內內首次直播兩小時獲打賞約新台幣8萬元，還因觀看人數太多一度系統當機。

內內首次直播兩小時獲打賞約新台幣8萬元，還因觀看人數太多一度系統當機。（翻攝自SWAG）

男友嘴巴甜　很會哄人

內內接受本刊專訪時，從激戰影片外流的震驚談起，她說自己後來意識到，從此將會對她的生活和事業產生巨大影響，於是和男友開始找工作、租房子，並計算存款是否足夠兩人生活。她說影片外流新聞曝光時，部隊還是很關心她和男友的心理狀態，如今她回歸社會，已不想理會網上酸民，「反正我講什麼他們也不相信！」

▼內內大方承認喜歡展現性感，對自己的腿很有自信。

內內大方承認喜歡展現性感，對自己的腿很有自信。

為了拍照，內內換上豹紋比基尼，多了野性魅力的她坦言喜歡被拍攝，最滿意腿部線條和豐滿曲線，她說男友很愛讚美她的身材，總會嘴甜哄她：「胖了嗎？不會啊，妳的胸部還是很大，屁股也變得肉多了，很好啊。」兩人會一起看A片，他還曾建議購買情趣玩具，但被內內以「沒有感情的東西」拒絕。

自拍很低能　說聲抱歉

被問到在刺激的地點進行親密行為，內內搖頭說：「我有潔癖，完全不能接受在野外進行，也許車內可以，但沒有試過。」在軍營裡的自拍影片，最初只是習慣性記錄兩人在一起的時光，漸漸變成了錄影親密過程。

▼內內不滿媒體與輿論歪曲她在直播講的內容，表示該被罵的是翻攝手機影片外流的犯罪者。

內內不滿媒體與輿論歪曲她在直播講的內容，表示該被罵的是翻攝手機影片外流的犯罪者。（翻攝自內內IG）

只是內內是不婚主義者，她認為建立穩定感情比擁有結婚證書更重要，她和男友也達成共識，至於做愛，她說一切如常，只是再也不會拍下來。

年輕漂亮的內內原本極有可能成為國軍文宣官或新聞官，也難怪事件發生她被要求離營時，長官還語重心長地說：「妳怎麼這麼傻。」回顧這一遭，內內想對當初自拍影片時的自己說：「不要再做那麼低能的事了，平常我們都在宣導大家不要做出奇奇怪怪的事情，結果自己卻上了新聞。我也想對之前被我罵過的那些士兵說聲抱歉。」

內內
  • 本名：陳芮芹
  • 年齡：25歲
  • 身高／體重：160公分／47公斤
  • 三圍： 34C 、24、 34
  • 學歷：國防大學政治作戰學院應用藝術學系
  • 興趣：拍性感照片、油畫、國畫、探索高雄平價美食
  • 寵物：饅頭（在軍營收編的浪浪）


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