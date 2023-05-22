WHO若繼續排除台灣　薛瑞元：下次疫情台灣恐成破口

▲衛福部在日內瓦舉行國際記者會。（圖／翻攝衛福部臉書直播）

記者張靖榕／綜合報導

第76屆世界衛生大會（WHA）今正式在瑞士日內瓦登場，衛福部部長薛瑞元也率團前往。世衛行動團21日晚間7時在當地舉行國際記者會，薛瑞元被問及WHO後疫情時代若繼續將台灣排除在外，會有什麼威脅，薛對此回應，2020年若已加入WHO，就可以更快提供資訊給WHO，台灣當時很有警覺，但無法保證未來都這麼幸運，下次再有疫情，台灣有可能就會成為破口。

對於台灣一直被排除在全球衛生體系之外，薛瑞元直指這次COVID-19疫情是因為台灣有充分的警覺心，2020年1月13日至14日就派專家前往中國武漢實地訪查，15日就將COVID-19列為規格最高的法定傳染病，在第一時間就採取防範措施，但他無法保證以後是否每次都這麼幸運。

薛瑞元強調，從2003年的SARS到2020年的COVID-19都可以看到，中國因為許多條件之下，很容易發生新興傳染病，台灣可以說是整個世界在面對新興傳染病的第一線，如果沒有全球網絡互相提供資訊，下次疫情出來，也許台灣就成了破口，以台灣和各國交往情形，這對全世界來說，是非常可怕的現象，所以台灣有十分充分的理由被加入WHO，台灣也不會放棄任何努力。

事實上台灣過去有一段時間曾獲邀當WHA觀察員，對於WHO秘書長譚德塞先前表示「台灣加入WHO關鍵在於會員國決定」一事，薛瑞元戳破這樣的說法，因為2009年至2016年間，台灣獲邀擔任WHA觀察員時，都沒有經過會員投票，而是直接受邀。