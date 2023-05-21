父身世不明！兒好奇比對DNA資料庫　老爸竟是「55年前越獄殺人犯」

▲美國一名男子改名換姓移居澳洲，並對兒子宣稱自己是孤兒，兒子長大後意外揭穿老爸是殺人逃犯。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

芝加哥男子阿諾德（William Leslie Arnold）化名離開美國55年，最後在澳洲成家立業，他始終對兒子宣稱自己是孤兒，沒想到，兒子為了找出父親身世的更多線索，決定將父親的DNA上傳資料庫，結果真的配對成功。更令人驚訝的是，阿諾德真實身分竟是美國監獄逃犯，年輕時因殺害雙親並埋屍後院而入獄。

根據美媒Insider報導，這起事件最早可追溯至1958年，美國16歲少年阿諾德為了開父母的車到汽車電影院，與雙親發生爭執，隨後開槍將父母殺害，埋屍自家後院，因此於1959年在內布拉斯加州被判無期徒刑。阿諾德服刑近10年後便在1967年與另一名囚犯越獄，兩人在芝加哥各奔東西，阿諾德逃亡3個月後就結婚。

阿諾德在芝加哥西北部、辛辛那提、加州和紐西蘭都生活過，最後與第2任妻子一起前往澳洲，以假名戴蒙（John Vincent Damon）成家立業並從事著商人工作。聯邦調查局於1990年不再處理此案，將案件移交至內布拉斯加州懲教署，懲教署又委託給美國法警局（U.S. Marshals Service）。然而，自從越獄發生後長達55年間案件都沒有進展，2010年化名戴蒙的阿諾德也已於69歲時去世。

阿諾德的兒子儘管從小被告知爸爸是芝加哥的孤兒，但他表示「我想了解更多關於我父親的資訊。」他2022年將爸爸的DNA上傳至網路DNA資料庫，發現父親的DNA與一名叫做詹姆斯（James Arnold）男子相符，他試圖聯絡對方，卻發現回覆訊息的竟然是美國法警調查人員。

這時兒子才知道原來，DNA配對吻合的詹姆斯真的是父親的血緣兄弟，卻也意外揭發已故父親過去當了數十年的監獄逃犯，「但我不後悔這麼做，我很高興現在知道了關於我父親身世真相。雖然很震驚地得知他的生命始於一樁可怕的罪刑，但他留下來的遠遠不只有這樣。」美國當局花了55年追蹤後，終於宣布終結此案。