居民受不了！　奧地利「世界最美小鎮」架木板擋遊客

▲有「世界上最美小鎮」之稱的奧地利哈修達特（Hallstatt）。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

奧地利哈修達特（Hallstatt）有「世界上最美小鎮」之稱，又被視作迪士尼動畫《冰雪奇緣》的取景地，讓這座原本僅有750人的靜謐小鎮，變成每天湧入萬名遊客的全球觀光勝地，當地居民不堪其擾，鎮長決定在熱門自拍地架上木板，希望遊客能識趣遠離。

根據《紐約郵報》報導，哈修達特1997年被聯合國教科文組織名列世界文化遺產之列，也被許多人認為是《冰雪奇緣》裡艾倫戴爾王國的取景地。鎮長舒茲（Alexander Scheutz）表示，這個只有750位居民的小鎮，每天都有多達近萬名遊客湧入，他們聚集在哈爾施塔特湖畔拍照，讓居民不勝其擾。

Un pueblo austriaco levantó una valla para impedir las #selfis de los turistas



Las autoridades del pintoresco pueblo alpino de #Hallstatt, donde viven unas 750 personas, quieren intentar evitar la visita masiva de turistas. /ju https://t.co/Mnp8TLVU2l — DW Español (@dw_espanol) May 19, 2023

住在熱門拍照景點的旁的居民齊默爾曼（Andrea Zimmerman）表示，周圍擁擠的人群和噪音、無法任意開窗活動等，已經嚴重影響她和丈夫的身心健康，「我真的很擔心我丈夫，她不得不再次去看醫生，他的心臟有問題，我的胃炎又發作了，從心理上來說，我們的狀況非常糟糕。」

▲當地居民掛上保持安靜的布條。（圖／CFP）



為了保護當地，舒茲日前直接在熱門拍照點上架起木板，希望能藉此破壞風景，避免遊客聚集；不過這引發當地居民和網友不滿，所以這塊木板已經被取下，被一塊寫著「我們住在這裡」的橫幅取代。

事實上，為了避免過多遊客湧入，哈修塔特正式在2020年頒布遊客管制禁令，必須購買配額門票才能進入，每年入城巴士數量限制為1萬3000輛，且停留低於2.5小時的旅客也不能進入。