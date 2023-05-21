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快訊／澤倫斯基驚爆巴赫姆特失守　自家發言人火速澄清

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基21日在日本廣島出席G7峰會，被問到烏克蘭是否仍控制著烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）時坦言，「我認為沒有。」被認為是證實這座城市已經失守。然而，他的一名發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）卻隨即澄清，澤倫斯基否定的是「俄軍占領巴赫姆特」的說法，並非承認烏方失去控制權。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基才剛回應媒體稱，烏克蘭失去巴赫姆特控制權。他的發言人立刻向CNN澄清，外界對此理解有誤。（圖／路透）

根據CNN報導，澤倫斯基在廣島G7峰會上被問到巴赫姆特是否仍在烏克蘭的控制之下，以及俄羅斯宣稱占領巴赫姆特的說法時回應，「我認為沒有。（I think no.）」多家外媒表示，澤倫斯基似乎是坦言了巴赫姆特已經失守。

然而，烏克蘭總統辦公室發言人尼基佛洛夫後來向CNN澄清，這並非總統的意思，澤倫斯基否認的是「俄羅斯宣稱占領巴赫姆特」一事，而不是在談烏方對這座城市的控制權。他補充，澤倫斯基是在證實巴赫姆特已被俄方摧毀殆盡。

此前，澤倫斯基在廣島與美國總統拜登一對一會談前表示，「那裡什麼都不剩了，他們摧毀了一切。沒有任何建築物，這令人遺憾，是一個悲劇，但今天，巴赫姆特只在我們的心中。」

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