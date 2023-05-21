快訊／澤倫斯基疑承認「巴赫姆特淪陷」　在G7上他這樣答

▲烏克蘭總統澤倫斯基至日本廣島出席G7峰會之際，烏東前線城市巴赫姆特淪陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國防部21日表示，傭兵組織瓦格納集團在俄軍的支援下已「解放」烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。烏克蘭總統澤倫斯基當天在廣島出席最後一天的G7峰會，被問到烏方是否仍控制著巴赫姆特時坦言，「我認為沒有。」他說，城市已被俄方「摧毀」。不過，澤倫斯基發言人隨後反駁了巴赫姆特淪陷的說法。

根據天空新聞與德國之聲報導，儘管烏軍一度出面否認，但澤倫斯基21日發言似乎證實了巴赫姆特失守，當天他在廣島G7峰會上被問到烏克蘭是否仍然控制該地區時回答，「我認為沒有。（I think no.）」他說，「你們必須明白，那裡什麼都不剩了，他們摧毀了一切。」他指的是俄羅斯的軍事行動，並補充說「今天，它只存在於我們心中。」

不過，烏克蘭總統辦公室發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）後來向CNN澄清，總統的意思並非巴赫姆特失守，澤倫斯基否認的是「俄羅斯宣稱占領巴赫姆特」一事。

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此前，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在Telegram發布影片稱已攻克巴赫姆特。大約8小時之後，俄羅斯國防部也發表聲明，「瓦格納私人軍事公司的部隊在（俄軍）南部戰鬥群的砲兵與空中支援下，完成了對阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk）的解放。」阿爾喬莫夫斯克是巴赫姆特在蘇聯時代的舊地名。俄國總統普丁則向作戰人員表達祝賀。

德國之聲指出，俄烏雙方在巴赫姆特作戰持續9個多月，是戰爭中持續最久、最血腥的交戰熱點，在俄羅斯2022年2月發動入侵行動之前約有7萬多人居住，但同年夏末雙方武裝部隊在當地爆發城市控制權的激烈爭奪，後期演變成壕溝戰等惡性消耗戰鬥，使俄烏雙方都蒙受重大損失。