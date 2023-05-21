澤倫斯基首度會晤尹錫悅　南韓同意提供烏克蘭「除雷設備」

▲南韓總統尹錫悅21日下午會晤烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅受輪值主席國日本邀請出席七大工業國組織峰會（G7），而烏克蘭總統澤倫斯基則是搭乘法國提供的專機閃電抵達日本廣島，兩人今（21）日下午召開長達32分鐘的會談。最新消息，南韓答應烏克蘭，同意提供偵測和掃除地雷儀器、救護車；澤倫斯基則感謝南韓提供的人道支援。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅、澤倫斯基兩人在日本廣島從21日下午1時50分至2時22分，召開約32分鐘的會談，此次會談為兩人首度碰面，而在稍早G7的擴大會議議程中，尹錫悅則是坐在澤倫斯基身旁。

會談結束後，澤倫斯基透過推特發文感謝南韓提供的協助，「尤其是南韓同意提供偵測和掃除地雷儀器，對此深表感謝，期盼未來能夠持續取得合作。」

針對此消息，南韓總統辦公室發言人李度運稍早透過書面聲明表示，尹錫悅和澤倫斯基在南韓援助烏克蘭的可行方案上交換意見。

尹錫悅在會談上表示，「大韓民國是以自由、國際合作、規範為基礎的國際秩序，將全面提供烏克蘭必要的合作與支持。韓國政府未來在與國際社會的緊密合作下，向烏克蘭提供包括外交、經濟、人道主義等方面的援助，以及援助烏克蘭所需之物。」

▲南韓總統尹錫悅、烏克蘭總統澤倫斯基21日下午首度在廣島G7峰會上碰面。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基則表示，「對於韓國政府攜手自由世界，持續向烏克蘭提供援助、保障烏國人民自由，我方表達謝意。期盼未來能夠早日結束俄烏戰爭、達成和平，並擴大和韓國的合作。我方也非常感謝，透過烏、韓政府之間緊密協商，韓國能適時提供烏克蘭醫療藥品、發電機、教育用電腦等人道主義物資。」

澤倫斯基補充，期盼未來南韓能夠持續提供非殺傷性物資。

尹錫悅在會談上答應澤倫斯基，表示南韓將致力於迅速提供烏國探測和掃除地雷儀器、救護車等必要物資。兩人也在重建工作議題上達成共識，尹錫悅答應未來將讓優秀的南韓企業參與當地重建工作，並提供必要協助。

另外，澤倫斯基也在會談上向尹錫悅報告，說明烏克蘭計畫如何擊退俄軍全面性的攻勢。

據悉，先前烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）16日曾以澤倫斯基特使身份到訪首爾，並前往首爾龍山總統辦公室會晤尹錫悅，她呼籲南韓能夠提供烏國偵測和拆除地雷的儀器、救護車等非殺傷性裝備，並期盼南韓企業能夠援助赫爾松等地的重建工作。

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