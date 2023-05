會晤澤倫斯基！拜登宣布新軍援　提供烏克蘭更多彈藥火砲

▲拜登21日與澤倫斯基會面。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

G7峰會進入最後一天,美國總統拜登21日與烏克蘭總統澤倫斯基進行會晤,拜登宣布新一波烏克蘭軍援計畫,包括更多彈藥、火砲、裝甲車等,全體G7都支持烏克蘭。對此,澤倫斯基感謝拜登的力挺,「我們非常感激,永遠不會忘記。」

綜合CNN、天空新聞等報導,這是拜登自2月出訪烏克蘭基輔以來,首次與澤倫斯基進行面對面會談,同意歐洲盟國向烏克蘭提供美國製F-16戰機。拜登表示,美國正竭盡全力強化烏克蘭自我防衛能力,以應對俄烏戰爭,烏克蘭領土完整與主權不容談判,整個G7都支持烏克蘭。

依據外媒在現場拍攝的照片,拜登與澤倫斯基兩人坐著交談,身後就是美國與烏克蘭的國旗,美國、烏克蘭政府高階官員也在現場,包括美國國務卿布林肯(Antony Blinken)。

稍早,澤倫斯基出席G7峰會時表示,已向全世界提出烏克蘭的10點和平方案。

「世界很廣闊,但我們全都身處其中」,他指出,只要侵略者還在烏克蘭領土上,就沒有人會坐下來與俄羅斯進行談判,世界各國有足夠力量迫使俄國一步步恢復和平。

Our world is vast, but we are all in it together. And this is our shared cause – peace.



???????? proposed its Peace Formula to the world. As long as invaders remain on our land, no one will sit down at the negotiating table with ????????. The colonizer must get out. And the world has enough… pic.twitter.com/USO3zHpf72