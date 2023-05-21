澤倫斯基與G7領袖會談1小時　達成協議「必要時援助烏克蘭」

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基20日搭乘法國專機抵達日本，今（21）日將在廣島參與最後一天的七大工業國組織（G7）峰會議程。據日媒報導，澤倫斯基上午與G7領袖進行大約1小時會談後，達成協議「在必要時援助烏克蘭」，盡可能提供人道、軍事等方面的支援。

▲烏克蘭總統澤倫斯基21日在G7峰會上與各國領導人進行會談。（圖／路透，下同）

根據富士新聞網報導，澤倫斯基與G7領導人於21日上午進行大約1小時的協商後達成協議。日相岸田文雄表示，「烏克蘭國民團結一致抵抗俄羅斯侵略，對其勇氣與韌性表達由衷敬意。」

同時，G7領導人就「盡可能向烏克蘭提供外交、財政、人道與軍事援助」達成意見一致，確認了彼此為烏克蘭恢復和平、維護「基於法治、自由開放的國際秩序」的決心，將在必要的情況下對烏克蘭進行堅定不移的支援，提出為該國帶來廣泛的正當且持久和平的方針。

據日本NTV NEWS24報導，澤倫斯基在聲明中強調了會談成果，並稱將盡可能拉攏更多國家的支持，「我確信，對於你們（烏克蘭軍人）來說，這將是一個收復國家的巨大良機。」報導指出，澤倫斯基將於今日下午與美國總統拜登進行會談，兩人可能會就提供F-16戰機等軍援議題進行具體協商，傍晚則將訪問廣島原爆資料館並與日相岸田會面。