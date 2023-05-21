墨西哥車展爆「毒梟槍戰」至少11死！　現場槍聲不斷影片曝光

▲墨西哥車展現場爆發槍戰至少11死。（圖／翻攝自推特／@AlfredoAlvarezz）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥北部下加州（Baja California）20日的一場車展活動突然爆發槍戰，造成至少11人死亡、9人受傷，據了解可能是當地兩派黑幫衝突，當局已派出軍警前往現場。

根據《路透社》、《每日郵報》報導，墨西哥下加州第3大城恩森那達（Ensenada）在當地時間20日下午發生槍戰，一群武裝份子持槍闖入車展現場，直接朝著人群掃射。目前已知造成至少11人死亡、9人受傷。

MASACRE EN BAJA CALIFORNIA: Comando armado acribilla a asistentes a carrera de autos todo terreno. Testigos hablan de 9 muertos y 10 heridos. La violenta agresión ocurrió al sur de Ensenada. pic.twitter.com/UUJ8dxWrEo — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) May 20, 2023

從推特曝光的影片可以聽到不斷傳來槍擊聲，而現場民眾開著車逃竄，畫面相當恐怖。當地記者表示，這起槍案是當地毒梟「菲利克斯集團」（Arellano Felix Cartel）和「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）之間的鬥爭，目前州政府已派出軍警抵達現場。

下加州位於墨西哥與美國交界處，毒梟集團為了控制毒品和人口販運路線而爭奪領土，本周墨西哥海軍才在恩森那達港口查獲39噸的古柯鹼。