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義大利「百年洪災」奪14命！總理提早離開G7峰會　缺席第3天議程

記者張方瑀／綜合報導

義大利近日遭遇百年以來最大洪災，48小時內降下6個月雨量，導致北部多個城市遭淹沒，目前已造成至少14人死亡。周末正在日本廣島出席G7峰會的總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也決定缺席21日最後一天議程，提早返國因應災情。

▲▼義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（圖／路透）

根據Politico報導，梅洛尼提前結束在日本舉行的G7峰會，返回義大利因應洪水災情。從推特曝光的畫面可以看到，梅洛尼在G7現場拿出手機向英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟理事會主席馬歇爾（Charles Michel）展示災情慘況。

梅洛尼向記者表示，她21日將親自視察受災最嚴重的地區，「坦白說，在如此艱困的時刻，我不能離開義大利那麼遠。」她不忘感謝5000名協助救災的救援人員與志工，以及伸出援手的G7領袖。據了解，梅洛尼在離開前有和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）短暫會面。

《法新社》報導指出，義大利北部和東部地區爆發百年來最嚴重洪災，短短48小時內下了6個月的降雨量，導致艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）城鎮的街道都被淹沒，目前已知造成至少14人死亡、3.6萬人緊急撤離。

▲▼義大利北部發生百年最嚴重洪災。（圖／路透）

▲▼義大利北部發生百年最嚴重洪災。（圖／路透）

▲▼義大利北部發生百年最嚴重洪災。（圖／路透）

►義大利東北部洪水釀14死　逾3.6萬人緊急撤離
►百年最大洪災！義大利北部「280起山崩」至少13死　空拍慘況曝

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