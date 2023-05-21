母子雙雙陳屍家中！　6月孕媽「槍殺2歲兒」後輕生

▲ 伊莉莎白（右）和2歲兒子都中槍身亡，且當時懷有6個月身孕。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國愛達荷州發生一起悲劇，一名懷胎6月的媽媽和年僅2歲的兒子被家人發現雙雙中彈身亡，陳屍家中，調查發現竟是媽媽親手殺害兒子後輕生。

綜合《美聯社》、《紐約郵報》等美媒，33歲女子伊莉莎白（Elizabeth Lawley）和2歲兒子17日晚間被發現陳屍於愛達荷北部的父親家中。警方指出，伊莉莎白懷有6個月身孕，初步研判是她開槍殺害兒子後飲彈自盡。

據當地媒體報導，伊莉莎白的父親當天傍晚約6點回到家，以為女兒和孫子在房間裡睡覺，直到8點半才去查看，打開門就看見母子的遺體，隨後報警。

肖肖尼郡（Shoshone County）警長琳西（Holly Lindsey）坦言，她在肖肖尼郡服務18年，警局氣氛不曾如此沉重，「我們互相擁抱，一起流淚。今天對這個家庭、我們的辦公室和這個社區是極其痛苦的一天。也可能只是我睡眠不足，但我一直在思考生命有多可貴。」

琳西提醒民眾，「親吻你的伴侶、擁抱你的孩子，打電話給你的父母和兄弟姊妹，向他們問好。不要以為這些都是理所當然，就算只有1分鐘也不行。」

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