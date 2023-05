西班牙F-18戰機墜毀！「機鼻朝下」炸成巨大火球　畫面曝光

▲這架F-18戰機在基地附近墜毀,觸地燃起巨大火球。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

西班牙國防部20日表示,一架F-18戰機在薩拉戈沙(Zaragoza)空軍基地墜毀,飛行員成功彈射逃生,飛機以機鼻朝下的角度俯衝墜地燃起巨大火球。

綜合美聯社、紐約郵報等報導,這架失事F-18戰機隸屬於西班牙空軍第15聯隊,事發當下正在進行飛行表演相關訓練,飛機在急速升空後突然失速,接著以機鼻朝下的角度向地面俯衝,在基地附近墜毀,觸地燃起巨大火球。已知整起事件只有飛行員受傷,並未造成其他人員死亡。

