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西班牙F-18戰機墜毀！「機鼻朝下」炸成巨大火球　畫面曝光

▲▼ 西班牙F-18戰機墜毀。（圖／翻攝自推特）

▲這架F-18戰機在基地附近墜毀，觸地燃起巨大火球。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙國防部20日表示，一架F-18戰機在薩拉戈沙（Zaragoza）空軍基地墜毀，飛行員成功彈射逃生，飛機以機鼻朝下的角度俯衝墜地燃起巨大火球。

綜合美聯社、紐約郵報等報導，這架失事F-18戰機隸屬於西班牙空軍第15聯隊，事發當下正在進行飛行表演相關訓練，飛機在急速升空後突然失速，接著以機鼻朝下的角度向地面俯衝，在基地附近墜毀，觸地燃起巨大火球。已知整起事件只有飛行員受傷，並未造成其他人員死亡。

國民警衛隊（Guardia Civil）表示，失事戰機的飛行員彈射逃生後，落在空軍基地外圍柵欄外，因為在相當低的高度展開降落傘，所以腿部受傷，被直升機送往醫院。空軍事後證實，飛行員恢復良好，無生命危險，但仍必須在醫院接受觀察數日。

根據飛行員提供的初步消息，戰機升空後出現故障。西班牙國民警衛隊表示，將與軍方展開合作調查墜機事件。

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