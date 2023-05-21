　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只烏克蘭！瓦格納在這國「大屠殺」5天狂殺500人　性侵凌虐平民

▲▼私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）。（圖／路透）

▲外媒報導指，俄羅斯私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）成為莫斯科在非洲與其他地區推動政治與經濟利益的打手。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）派員參與烏俄戰爭，協助俄軍侵略烏克蘭，事實上瓦格納在另一個國家也犯下屠殺平民的暴行。聯合國報告指出，2022年3月瓦格納傭兵在西非馬利共和國（Mali）一座村莊參與殺戮，500名死者中絕大多數是平民，另外瓦格納也在非洲其他至少6國與敘利亞有所行動。

根據衛報報導，最近數月以來瓦格納傭兵帶領了俄軍在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的行動，然而，瓦格納集團也被指控參與馬利與非洲薩赫勒地帶（Sahel）與中非其他地區的多起大屠殺。目擊者稱，瓦格納最近幾個月在中非共和國捲入激戰。聯合國小組在馬利調查數月人權情況後，上周發布新的報告，詳述了瓦格納在烏克蘭境外犯下的一場最嚴重暴行。

聯合國人權事務高級專員辦事處的調查人員得出結論為，馬利中部村莊莫拉（Moura）2022年3月27日至31日有超過500人被殺害，其中多數是法外處決，有強烈跡象顯示，這場為期5天軍事行動涉及瓦格納的外國傭兵與馬利軍隊。行動始於繁忙的集市日，倖存者Amadou Barry說他正在趕集，突然出現直升機，空降了一批武裝部隊，村裡的一小群伊斯蘭武裝分子向士兵開槍後騎摩托車逃跑。

▲▼俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

馬利當局稱，這是針對伊斯蘭極端組織「卡蒂巴馬西納」（Katiba Macina）的反恐軍事行動。多架直升機在莫拉村內的民宅、牛圈附近空投部隊，並且命令士兵進入市中心，射殺試圖逃跑的人，第一天至少20名平民與12名被認為是蓋達組織旗下分支的成員死亡。Amadou Barry形容當下情景，「我們開始朝四面八方竄逃，有些躲進屋。馬利軍隊隨後向逃跑的人開火，殺死了很多人。」

報告稱，第二天，士兵們開始挨家挨戶搜索「疑似恐怖分子」，留長鬍子、褲子長度及踝、肩上有攜槍痕跡等，露出篤信宗教或曾經武裝的跡象都會被帶走，表現出過分恐懼或抗拒的人也難以倖免，軍隊對這些人施以酷刑、虐待、法外處決，甚至對數十名女性進行殘忍性暴力。據信至少有500多人因此喪命，其中絕大多數都是手無寸鐵的平民。

▲▼俄羅斯傭兵團瓦格納集團（Wagner Group）。（圖／路透）

▲瓦格納集團傭兵涉及在馬利的一場平民大屠殺。（圖／路透）

報告提到，目擊者看到一群說著不明語言的「武裝白人」跟著馬利軍隊一同行動，有時似乎是在監督行動，因為馬利軍隊每天都會輪流更換士兵，頻繁進出村莊，但這群外國武裝人員仍繼續留在村裡。據衛報先前獲得的馬利軍方內部文件，瓦格納戰士被稱作「俄羅斯教官」，與馬利士兵和憲兵共同執行「綜合任務」。

報導指出，近年來隨著美國與法國將資源與注意力從非洲轉移出去，俄羅斯已經趁隙填補這一空白，發起一系列外交政治攻勢，並利用瓦格納傭兵集團，透過支持力量微薄的安全部隊；打擊伊斯蘭極端分子；打壓支持民主的反對黨政敵等手段贏得關鍵國家政權的支持。聯合國認為，瓦格納有可能在馬利的莫拉村構成危害人類罪。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
金鐘主持「裸身戰小三床照」外洩！　他罵：獎怎麼拿的
爬山遇「8腳怪蟲」猛吸血24hrs！到死不鬆口　醫：千萬別用
快訊／快來對答案！　國中會考五科解答出爐
快訊／失控抽打超商浩克12下　警遭依傷害罪函送
快訊／選會長政見涉性別歧視！　台大2候選人慘了
快訊／超商浩克女友認了　「已經放生」
警爆打超商浩克　退休警：跟流氓一樣！還可領薪水好棒棒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

不想坐辦公室！她果斷離職「找到夢幻工作」　免費住遍全球豪宅

希拉蕊：普丁未能迅速占領烏克蘭　北京犯台野心受挫

義大利「百年洪災」奪14命！總理提早離開G7峰會　缺席第3天議程

不只烏克蘭！瓦格納在這國「大屠殺」5天狂殺500人　性侵凌虐平民

尹錫悅、岸田參暍廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑　日韓會談提合作願景

快訊／薩爾瓦多足球賽爆推擠踩踏「至少9死」　驚悚畫面曝！

西班牙F-18戰機墜毀！「機鼻朝下」炸成巨大火球　畫面曝光

法派專機「接送澤倫斯基」細節曝光！　馬克宏：烏克蘭能扭轉局勢

尹錫悅今下午首會晤澤倫斯基　可能討論援助烏克蘭方案

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

不想坐辦公室！她果斷離職「找到夢幻工作」　免費住遍全球豪宅

希拉蕊：普丁未能迅速占領烏克蘭　北京犯台野心受挫

義大利「百年洪災」奪14命！總理提早離開G7峰會　缺席第3天議程

不只烏克蘭！瓦格納在這國「大屠殺」5天狂殺500人　性侵凌虐平民

尹錫悅、岸田參暍廣島原爆韓裔犧牲者紀念碑　日韓會談提合作願景

快訊／薩爾瓦多足球賽爆推擠踩踏「至少9死」　驚悚畫面曝！

西班牙F-18戰機墜毀！「機鼻朝下」炸成巨大火球　畫面曝光

法派專機「接送澤倫斯基」細節曝光！　馬克宏：烏克蘭能扭轉局勢

尹錫悅今下午首會晤澤倫斯基　可能討論援助烏克蘭方案

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

警抽打超商浩克惹議　鄭運鵬：合法武力只要失控「受害都是國人」

湖人陷入絕對劣勢　主帥談失利：我們還有希望

金鐘主持「裸身戰小三床照」外洩！他怒罵：獎怎拿的　工作歸零靠正宮養

台中男13樓墜落亡！現場留手機無遺書　死因待釐清

全猿主場動紫趴　孫協志睽違8年獻唱

大谷翔平本季第11轟出爐近6戰3轟　天使落敗無緣連勝

國外Youtuber實測六款升級iOS 16.5 iPhone續航　僅「這2款」續航力增

老爸的BMW毀了！23歲無照男酒駕撞分隔島…右前輪噴飛

賴清德控侯友宜接受九二共識　反被藍委嗆：台獨怎穩定兩岸？

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

國際熱門新聞

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

高富帥帶正妹回家　一杯下肚被洗劫1800萬

男下體套9工業鋼環　睡醒險截肢結局好慘

18歲女孩把打工餐廳買下來　從工讀生變老闆

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

台女涉竊日本阿嬤現金卡　11萬元瞬間領走

南韓淪陸生「洗學歷」天堂　找人代理聽課

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

白宮：拜登今廣島會見澤倫斯基

義大利洪水釀14死　逾3.6萬人緊急撤離

即／薩爾瓦多足球賽爆球迷踩踏「至少9死」

更多熱門

相關新聞

俄軍稱「已攻下巴赫姆特」　普丁表達慶賀

俄軍稱「已攻下巴赫姆特」　普丁表達慶賀

俄羅斯國防部21日表示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在俄軍的支援下已完成「解放」烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。普丁已向作戰人員表達祝賀，但烏方則未回應。巴赫姆特激戰持續8個月，是戰爭中持續最久、最血腥的交戰熱點。此前，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在影片中稱攻克巴赫姆特。

G7提前發表公報　日媒：澤倫斯基奪走焦點

G7提前發表公報　日媒：澤倫斯基奪走焦點

俄副外長：若提供戰機援烏　西方將面臨巨大風險

俄副外長：若提供戰機援烏　西方將面臨巨大風險

即／澤倫斯基「搭法國空軍專機」抵達日本

即／澤倫斯基「搭法國空軍專機」抵達日本

金融時報：瓦格納繞過制裁　向中國購得頭盔

金融時報：瓦格納繞過制裁　向中國購得頭盔

關鍵字：

瓦格納集團瓦格納傭兵傭兵俄軍俄烏戰爭馬利大屠殺軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

快訊／「超商浩克」5萬交保！

台灣選手披五星旗　體育署回應了

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面