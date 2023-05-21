警爆打「超商浩克」12下　桃議員喊檢討 ：不應打人發洩情緒

▲警用警棍抽打「超商浩克」，遭質疑執法過當。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者皮心瑀／台北報導

桃園朱姓男子在超商失控大鬧，宛如「浩克」一般發狂，員警到場後還被攻擊，但在朱男放棄反抗時，員警卻上前持警棍抽打12下，引來批評執法過當。國民黨桃園市議員凌濤指出，針對各類緊急情態，警察該用槍就用槍、該請求救援就請求，正當時機當然可以自衛，但該員在民眾已被制服就坐地上，「我要求桃園市警局，檢討警察應對訓練，民眾束手就範就應管束，不能過當執法影響整體警察執法形象，更不應打人發洩情緒，侵害民眾的權利。」

針對該案，中壢派出所指出，員警獲報處理超商內朱姓男子情緒失控案，到場遭朱男攻擊，致使員警有輕微腦震盪，朱男經制伏後仍持續咆哮出言挑釁員警，現場員警一時情緒失控致過度使用強制力，除依法送辦，也將追究行政責任，記過2次。另外，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並追究相關考核監督不周責任。

凌濤說，從影片明顯看出警察執法過當，當民眾已被制服就坐地上，只因民眾罵人就動用警棍暴打讓民眾頭破血流，下手之重還導致警棍斷裂，令外界相當氣憤，「我要求桃園市警局，檢討警察應對訓練，民眾束手就範就應管束，不能過當執法影響整體警察執法形象，更不應打人發洩情緒，侵害民眾的權利。」

不過，對於員警遭懲處，有不少民眾紛紛湧入臉書粉專「NPA署長室」，怒轟「為什麼要記過處分執法員警？以後基層誰敢出勤？」「處分這麼快，真的確定警察有錯嗎？可憐的警察，以後出事都不要報警」、「台灣警察真可憐，怎麼不多保護自己的同仁夥伴，這樣誰敢在第一線出勤，無奈心痛」、「警察實在可憐加可悲，被打傷算訓練不足，被打死算倒楣，結果反過來叫執法過當！」