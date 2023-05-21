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俄軍稱「已攻下巴赫姆特」！普丁恭賀作戰部隊　烏方未回應

▲▼瓦格納首腦普里格津20日在Telegram發布影片提到，已經全面控制烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲瓦格納首腦普里格津20日在Telegram發布影片稱，已經全面掌控烏東城市巴赫姆特。影片截圖中可見武裝人員站在廢墟上高舉俄羅斯國旗與瓦格納集團旗幟。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯國防部21日表示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在俄軍的支援下已完成「解放」烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。普丁已向作戰人員表達祝賀，但烏方則未回應。巴赫姆特激戰持續8個月，是戰爭中持續最久、最血腥的交戰熱點。此前，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在影片中稱攻克巴赫姆特。

根據美聯社報導，俄羅斯國防部在聲明中使用了巴赫姆特在蘇聯時代的舊地名阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk），「瓦格納私人軍事公司的部隊在（俄軍）南部戰鬥群的砲兵與空中支援下，完成了對阿爾喬莫夫斯克的解放。」

俄羅斯國營新聞機構引述克里姆林宮說法稱，總統普丁「恭喜瓦格納突擊分隊，以及所有為他們提供必要支援與側翼掩護的俄羅斯武裝部隊軍人，完成了解放阿爾喬莫夫斯克的解放任務。」

▲▼普丁視察克里米亞。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁對瓦格納與俄軍部隊表達祝賀。圖為普丁視察克里米亞。（圖／路透）

在俄羅斯國防部發表聲明的約8小時之前，瓦格納負責人普里格津也在Telegram上發影片稱，巴赫姆特20日中午已被俄方完全掌控，背景是一處被毀的建築物。烏克蘭東部作戰司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）對美聯社澄清，普里格津的說法並不屬實。烏軍總參謀部也在臉書聲明，不會停止在巴赫姆特市的激烈戰鬥。不過，烏方尚未針對俄國國防部說法作出回應。

▲▼烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特（Bakhmut）附近戰鬥後休息。（圖／路透）

▲烏克蘭軍人在前線城市巴赫姆特附近戰鬥後稍作休息。（圖／路透）

美聯社指出，巴赫姆特附近的戰鬥已經持續了8個多月，目前不清楚哪一方在爭奪此地的過程中付出更慘痛的代價，但據信烏俄兩軍都折損數千人，不過雙方皆未證實。烏克蘭總統澤倫斯基3月份接受美聯社採訪時曾強調巴赫姆特的重要性，但分析人士認為，儘管巴赫姆特陷落將對烏克蘭有所打擊，並為俄方增加戰術優勢，但不會對戰爭結果造成決定性作用。

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