明全台變天！瑪娃颱風逼近　最新路徑曝

▲最新歐洲、美國、日本電腦預測模式預測颱風未來動向。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

周一晚起全台變天！氣象粉專今天（21日）分享最新各國模式預測圖表示，梅雨還沒來，瑪娃颱風會先來嗎？

「觀氣象看天氣」臉書指出，根據歐洲、美國、日本電腦預測模式，約7天後、下周日的路徑圖，預測颱風將移動到台灣東方、東南方海面，老話一句，還有一段時間變數很大，必須隨時觀察更新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



中央氣象局觀測，今天凌晨2時，輕度颱風瑪娃中心位於鵝鑾鼻東南東方3490公里左右的海面上，以每小時14公里速度，向北北西進行。

氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，瑪娃以北北西轉西北方向前進，未來觀察重點是何時北轉、北轉分量多少，目前不確定性很大，會不會影響台灣，關鍵是周四、周五，屆時情況會稍明朗；另外，瑪娃周一、周二有機會增強成中颱。

趙竑也提醒，周一鋒面逐漸靠近，加上西南風較強，中南部不定時有短暫陣雨，而北部也慢慢會有降雨，其他地區多雲到晴、午後降雨為主；周一晚到周二清晨受到鋒面影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或大雨機率，而東南部也有局部短暫雷陣雨。

趙竑說，周三起東北季風減弱，一直到周六水氣比較乾，東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。