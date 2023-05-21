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男追求持久「下體套9個工業鋼環」睡醒險截肢　驚動消防隊結局好慘

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲澳洲一名男子為追求刺激，在下體套上9個不繡鋼環，沒想到險些截肢...（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲一名男子酒後為了追求性事刺激與持久度，把9個工業用的不鏽鋼環套在自己的生殖器上，不料這些鋼環徹底卡死長達12小時，連醫生也束手無策，還驚動消防隊使用破壞工具。

這起病例被收錄在《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）1月的醫學期刊中，內容詳細介紹了一起「陰莖遭勒死」的罕見案例，包括消防隊救援的過程，以供醫療人員參考。

這名44歲男子酒後性交時一時興起，將9個重型工業不鏽鋼環套在生殖器根部及陰囊周圍，並在完事後沉沉睡去。3個小時後，他在劇烈疼痛中醒來，下體也出現明顯腫脹，但無論如何做，他都無法拿掉這些鋼環。

男子到醫院求救時，這些鋼環已經卡在他下體12個小時，不僅腹股溝腫脹，出現瘀青、觸摸疼痛等情形，下體也出現水腫、瘀傷和紅斑。醫生見狀，當即給男子注射麻醉，試圖用斷線鉗剪斷鋼環，但鋼環直徑僅1公分，根本無法處理，只好求助當地消防隊。

▲▼男追求持久「下體套9個工業鋼環」睡醒險截肢　驚動消防隊結局好慘。（圖／取自Urology Case Reports）

▲消防人員使用圓鋸切割救援，醫生則使用壓舌板和鹽水紗布，保護男子生殖器。（圖／取自Urology Case Reports）

消防隊到場後，決定動用工業用的電動圓鋸。為此，醫生特地在男子生殖器與圓鋸之間放上壓舌板，並用無菌鹽水持續降溫，避免男子下體受傷或灼傷。最終，男子幸運獲救，但尿道嚴重腫脹發炎，無法自行排尿，必須使用導尿管一周。

有些諷刺的是，在經歷這件事後，男子出現了輕微的勃起障礙。

對此，期刊指出，長期應用此類異物會導致陰莖靜脈長期充血，從而導致淋巴引流和靜脈回流受阻，隨著腫脹持續，恐導致組織缺血性壞死並伴隨皮膚糜爛，若搶救不及時，恐造成不可逆轉的傷害，最終截肢，因此泌尿科醫生必須系統性處理這些案例，仔細評估，再根據實際情況制訂治療方案。

 

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