杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

▲加拿大總理杜魯道的「紳士腿」引發熱議。（圖／翻攝推特@mikeleeuno）

記者吳美依／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前訪問首爾，與南韓國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）合照，身高188公分的他主動把雙腿微微劈開，讓自己與對方同高。這個姿勢招致加拿大保守派批評，卻被南韓媒體盛讚是「紳士腿」，相當暖心。

根據側錄影片，2人在鏡頭前握手合照時，金振杓首先踮了踮腳尖，幽默自嘲20公分的身高差，隨後輪到杜魯道使出「紳士腿」，把對方逗得哈哈大笑。

Clip from CPAC, showing how that famous photo came to be. PM Justin Trudeau and Kim Jin-pyo, the speaker of the National Assembly of South Korea. #cdnpoli #FunnyWays pic.twitter.com/vAY1zN14wt — Bob Mackin @Mackin@mastodon.online (@bobmackin) May 18, 2023

儘管加拿大保守派媒體True North形容，這次會面是「杜魯道再次在國外讓加拿大難堪」，南韓媒體卻給予一致好評，因為這個姿勢在該國被稱為「紳士腿」或「禮貌腿」，也就是長腿藝人為了顧及嬌小的工作人員或明星同業時，主動屈膝或劈腿，降低姿勢的舉動。《朝鮮日報》形容這是「暖心的一幕」，YTN則表示這是關心他人的表現。

根據《衛報》報導，杜魯道16日率領部會首長組成的代表團前往南韓，慶祝兩國建交60周年，並在南韓國會發表演說，試圖挽回一筆價值數十億美元的電池工廠合約。他目前則在日本廣島市，出席七大工業國組織（G7）領袖峰會。