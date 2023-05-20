雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

▲吉隆坡有一座組屋的外牆直接被狂風暴雨吹走。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞雪蘭莪及吉隆坡地區19日晚間遭遇罕見雨災，暴風雨不僅將路樹吹倒、壓壞停在街邊的車輛，還吹翻了商家及小販擺設的帳篷，甚至還有一棟大樓的外牆直接被大風颳走，導致狂風暴雨徑直颳入室內，場面觸目驚心。

▲馬來西亞夜市被暴雨吹翻，下同。（圖／翻攝自小紅書）

綜合《星洲日報》與《東方日報》報導，雪隆地區19日下起罕見暴風雨，導致當地災情頻傳。班登英達夜市本有不少攤販打算冒雨照常擺攤，不料狂風暴雨卻直接摧毀了他們的攤子，導致遮陽傘、帳篷與攤車帆布四處亂飛，原本要銷售的貨物也被刮到地面，現場一片狼藉，攤販們損失慘重。

另外，吉隆坡辛炳路的一座組屋（flat，又稱公共房屋）在晚間7時更發生了恐怖的「外牆消失事件」。從現場畫面可見，當時位於12樓的一棟民宅，外牆突然被狂風颳走，導致房間呈現無圍牆、完全裸露的狀態，風雨也直接打入室內，看起來十分可怕。

一名網友在Facebook上指出，房子被風吹走外牆的是他的鄰居，不過還好事發當時鄰居家的小孩還沒放學回家，所以才未造成人員傷亡事故。不過報導稱，這已不是這棟組屋首次有外牆被大風吹走。當地媒體發現，相關組屋早在2014年10月便發生過外牆被強風捲走的事件。

當地消拯局則表示，當局19日共接獲15宗路樹倒塌的通報，並造成13輛轎車及5輛機車被壓壞；此外還有一座小學的屋頂慘遭催毀。