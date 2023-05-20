　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

▲▼吉隆坡有一座組屋的外牆直接被狂風暴雨吹走。（圖／翻攝自TikTok）

▲吉隆坡有一座組屋的外牆直接被狂風暴雨吹走。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞雪蘭莪及吉隆坡地區19日晚間遭遇罕見雨災，暴風雨不僅將路樹吹倒、壓壞停在街邊的車輛，還吹翻了商家及小販擺設的帳篷，甚至還有一棟大樓的外牆直接被大風颳走，導致狂風暴雨徑直颳入室內，場面觸目驚心。

▲▼馬來西亞夜市被暴雨吹翻。（圖／翻攝自小紅書）

▲馬來西亞夜市被暴雨吹翻，下同。（圖／翻攝自小紅書）

綜合《星洲日報》與《東方日報》報導，雪隆地區19日下起罕見暴風雨，導致當地災情頻傳。班登英達夜市本有不少攤販打算冒雨照常擺攤，不料狂風暴雨卻直接摧毀了他們的攤子，導致遮陽傘、帳篷與攤車帆布四處亂飛，原本要銷售的貨物也被刮到地面，現場一片狼藉，攤販們損失慘重。

▲▼馬來西亞夜市被暴雨吹翻。（圖／翻攝自小紅書）

另外，吉隆坡辛炳路的一座組屋（flat，又稱公共房屋）在晚間7時更發生了恐怖的「外牆消失事件」。從現場畫面可見，當時位於12樓的一棟民宅，外牆突然被狂風颳走，導致房間呈現無圍牆、完全裸露的狀態，風雨也直接打入室內，看起來十分可怕。

@awc_brothers Ribut Dekat KL #kualalumpur #budakflat #ribut  Horror atmosphere piano & SE. - Kohrogi

一名網友在Facebook上指出，房子被風吹走外牆的是他的鄰居，不過還好事發當時鄰居家的小孩還沒放學回家，所以才未造成人員傷亡事故。不過報導稱，這已不是這棟組屋首次有外牆被大風吹走。當地媒體發現，相關組屋早在2014年10月便發生過外牆被強風捲走的事件。

當地消拯局則表示，當局19日共接獲15宗路樹倒塌的通報，並造成13輛轎車及5輛機車被壓壞；此外還有一座小學的屋頂慘遭催毀。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
田馥甄突拋震撼彈　恐「不再辦演唱會」：是畢業典禮
快訊／台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署回應了
獨／5億高中生墜樓案！　夏家父子豪宅曝光
獨／5億高中生墜樓「配偶也含金湯匙」　3年擁2套房身價曝
下雨天「插座口吐綠沫」？台電曝可怕後果：馬上停用
巨大南美蜥衝進民宅！住戶嚇慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

見飼主朝自己放5聲屁 貓咪眼神呆滯原地石化

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

火鍋料5分鐘變身「鈴鈴蝦捲」　酥脆口感很獨特！

兄弟先發捕手輪流蹲　福來喜正面：感謝所有機會

Junior 520情人節惡整林萱瑜！　突喊「快上車」她嚇壞表情失控

張宗憲、曾祥鈞合攻30分！勇士主場退領航猿收開門紅

田馥甄8月開唱　突拋震撼彈「是畢業典禮」：未來演唱會是未知數

台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署火速發聲明回應

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

「基本工資」連8漲？　勞動部拚合宜調升

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

桃園浩克失控砸超商「1員警腦震盪」！原因竟是雞胸肉口味賣完

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

搭廉航行李超重　妹子「狂穿6kg衣服」上身

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

即／南太平洋群島7.4強震　24小時震40次

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

小行星3.3萬km/h　今天最靠近地球

美軍秀肌肉！高調「補給核潛艦」威嚇中國

即／澤倫斯基「搭法國空軍專機」抵達日本

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

英相穿廣島鯉魚隊襪子　網友瘋搶一夜售完

更多熱門

相關新聞

不滿信件被亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」

不滿信件被亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」

新加坡一對父子的關係宛如仇敵！現年64歲的老翁楊志馳（音譯）去年1月睡醒後，發現26歲的兒子竟然敢擅自拆他的信件，在告訴妻子時雙方疑似起口角，兒子對此事感到不滿而質問父親，於是父子兩大吵一架，豈料老翁被推了一把後，竟然氣到拿起菜刀瘋狂砍殺，導致兒子左手臂刀傷深可見骨，住院119天。

他面試後婉拒工作　竟被討咖啡錢

他面試後婉拒工作　竟被討咖啡錢

台馬剿滅吉隆坡水房　「控肉飯」詐團落網

台馬剿滅吉隆坡水房　「控肉飯」詐團落網

若台海爆衝突　智庫：僅澳、日、星能支援

若台海爆衝突　智庫：僅澳、日、星能支援

泰國前進黨聯手7政黨　將組聯合政府

泰國前進黨聯手7政黨　將組聯合政府

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞暴雨

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌 高舉五星旗慶祝領獎

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面