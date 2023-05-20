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哈利梅根逼交出跟拍照！　狗仔嗆：這裡不是英國「王室沒特權」

▲▼哈利16日晚間攜妻子和岳母一同出席活動，事後卻遭狗仔飛車追逐。（組圖／CFP）

▲哈利16日晚間攜妻子和岳母一同出席活動，事後卻遭狗仔飛車追逐。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子與妻子梅根指控，他們16日晚間結束公開活動後，座車遭狗仔隊飛車追逐超過2小時，「險些釀成大禍」，令世人想起哈利母親黛安娜王妃於1997年的死亡車禍。事後，美國圖片社Backgrid透露，他們收到了哈利夫婦要他們交出當晚照片的律師信，但Backgrid已拒絕相關要求。

Backgrid事後向BBC證實，他們收到了哈利夫婦律師團隊的信件，要求圖片社立即交出狗仔16日晚間在哈利與梅根離開活動後拍攝的所有照片和影片，不過Backgrid也在19日告訴CNN，他們已正式拒絕哈利夫婦的要求，同時強調相關照片的版權屬於該公司，哈利夫婦沒有權利從他們手中將照片拿走。

報導稱，Backgrid的律師在回信中指出，「我相信你們（哈利夫婦）知道，在美國，財產屬於它的所有者，第三方不能隨意要求對方交出自己的財產。也許對方律師應該向你的委託人解釋，英國王室可能有特權要求公民將財產交給國王，但美國的開國元勳很久以前就已經拒絕這麼做，而我們也對此非常支持。」

▲▼儘管哈利夫婦聲稱自己16日晚間被狗仔飛車追逐，但網友卻認為，車上3人在流出的照片中未見一絲驚恐。（組圖／翻攝自推特）

▲儘管哈利夫婦聲稱自己16日晚間被狗仔飛車追逐，但網友卻認為，車上3人在流出的照片中未見一絲驚恐。（組圖／翻攝自推特）

哈利與梅根的發言人17日控訴，哈利夫婦16日參加婦女基金會在紐約舉辦的頒獎典禮後，被一群「極具攻擊性的狗仔近乎災難地飛車追逐2個多小時」，導致其他用路人和2名紐約警察局官員「多次險些相撞」。紐約警局、紐約市長與一名執法部門知情人士證實了哈利夫婦的控訴，不過他們對哈利與梅根的說法有所保留。

紐約警局僅表示，在哈利夫婦離開後，現場確實有不少攝影師阻礙了他們的去路。而當時載送哈利與梅根的司機則表示，「我不認為我會稱之為追逐」，因為他開車的過程只有10分鐘，而且十分安全。紐約市長也認為狗仔在紐約市中心展開2小時的飛車追逐令人懷疑，但他仍強調，無論時間長短，這種行為都是「魯莽而不負責任」的。

哈利與梅根至今尚未回覆外媒的置評請求，不過Backgrid此前曾在18日表示，他們非常認真地對待哈利王子的指控；儘管在場的攝影師都不認為當時的情況會對哈利與梅根帶來直接危險，但他們仍會就相關事件展開調查。哈利日前指責狗仔跟車的指控曝光後，立刻引起了世人的注意，因為他的母親黛妃1997年就是在巴黎的一場狗仔跟拍中遭遇死亡車禍。

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