沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

▲媽媽對於女兒打不開CD盒露出震驚表情。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你現在還會聽CD嗎？如今音樂串流當道，美國賓州一名母親日前拿了一張CD給10幾歲的女兒，驚覺她不會開CD盒，居然和盒子奮鬥超過40秒還是打不開，讓這名母親忍不住感到震驚。

《紐約郵報》報導，賓州一名母親6日在TikTok上傳這段影片，因為她發現10幾歲的女兒不知道怎麼開CD盒，便決定拍下過程證明真實性，接著將手中的CD交給女兒，只見她女兒將CD盒翻來翻去，經過整整42秒還是沒能打開盒子，讓她的母親難以置信。

這段影片至今累計超過200萬次觀看，網友紛紛留言表示，「給她錄音帶看看」、「只要打開就好了啊」、「我才27歲就感覺好老」、「這讓我感覺比我的年紀還老」。

不過也有網友認為，她女兒打不開CD盒只是個人問題，無法代表整個世代，「要發現轉軸並從另一邊打開沒有那麼難……問題在她知不知道CD是什麼」、「出什麼事了？從來沒有人教我怎麼開CD盒」。

幾天後這名母親上傳後續影片，可見她決定給女兒第二次機會，在她嘗試打開時從旁提示，「這有點像一本書，如果當成一本書的話……」所幸過沒多久，女兒就找到正確方法打開CD盒。