快訊／澤倫斯基「搭乘法國空軍專機」抵達日本！　明出席G7峰會

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基20日下午搭乘法國空軍專機前往日本，在當地時間下午3時30分已順利抵達廣島機場。

▲澤倫斯基搭乘法國空軍專機抵達日本。（圖／達志影像／美聯社）



▲澤倫斯基搭乘法國空軍專機抵達日本。（圖／路透）



《讀賣新聞》指出，澤倫斯基是在14日訪問法國時和總統馬克宏談妥出席G7行程，他於今日上午出席阿拉伯聯盟峰會後，直接搭乘法國空軍專機抵達廣島，預計會出席明日的G7峰會，並可能與日本首相岸田文雄、美國總統拜登進行會晤。

根據《美聯社》，日本外務省聲明指出，澤倫斯基原定透過視訊參與峰會，但在表達親自出席的「強烈意願」之後改變計畫。自烏俄戰爭爆發以來，這是他第一次訪問亞洲。

澤倫斯基抵日後也隨即在推特發文表示，「與烏克蘭的夥伴和朋友舉行重要會議，為我們的勝利增強安全與合作，和平將更快到來。」