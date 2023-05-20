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金融時報：瓦格納傭兵組織繞過制裁　向中國購入上萬頂頭盔

▲▼俄羅斯傭兵團瓦格納集團（Wagner Group）。（圖／路透）

▲ 瓦格納集團總部。（圖／路透）

文／中央社倫敦19日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的一家幌子公司去年底自中國購得數以萬計防護頭盔，當時瓦格納首腦普里格津正招募大量囚犯從軍，將他們送往烏克蘭戰場。

金融時報（Financial Times）發現，儘管西方祭出一系列制裁，意在阻擋美國稱為「跨國犯罪組織」的私人軍隊採取行動，瓦格納集團（Wagner Group）仍利用替非洲軍事行動添購裝備的實體，持續在國際市場上自由地進、出口物品。

根據金融時報分析過的海關申報單與訪談內容，與瓦格納掛鉤、總部設於俄羅斯的Broker Expert公司，去年11月到12月自中國小型企業「杭州盛云進出口有限公司」購得2萬頂由聚合物製成的頭盔。這家中國公司聲稱頭盔是「用於遊戲」上。

普里格津（Yevgeny Prigozhin）透過旗下餐飲集團告訴金融時報，他「從未聽過（涉及頭盔採購的）公司名字」。

瓦格納集團分4批採購那些防護頭盔，申報價值略超過200萬美元（約新台幣6189萬元）。與此同時，普里格津正招募數以萬計俄羅斯囚犯，要將他們送到烏克蘭戰場前線。

後來，有一大批瓦格納戰士在奪取巴赫姆特（Bakhmut）控制權的殘酷消耗戰中喪命。美國最近估計，自去年12月以來，有超過2萬名俄羅斯戰士在烏克蘭戰死。

金融時報也發現，在俄羅斯全面入侵烏克蘭期間，Broker Expert持續透過喀麥隆的杜阿拉（Douala）港口運送物品，供瓦格納的非洲軍事行動所用。這凸顯出，儘管西方祭出制裁，包括凍結資產與禁止取得資金等措施，顯然仍無法阻止瓦格納自普里格津的海外自然資源業務取得資金。

根據俄羅斯海關申報單，Broker Expert去年8月向普里格津在中非共和國控制的一家伐木公司運送發電機、焊接電極與防火絕緣材料。美國今年1月表示，在中非共和國活動的瓦格納戰士涉及犯罪，包括「大規模草率處決、性侵、任意拘留、折磨與驅趕平民」。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of St Andrews）全球法律與治理中心（Centre for Global Law and Governance）研究員普利赫塔（Marcel Plichta）說：「普里格津依舊能在烏克蘭與至少3個非洲國家策動武裝承包商、自中國購買裝備並走私資源，顯示他建立的網絡多有韌性。」

美國去年12月估計，瓦格納已招募4萬名囚犯到烏克蘭作戰。根據外洩的美國情報報告，瓦格納今年初曾要求中國供應武器，但沒有成功。普里格津今年2月曾說，瓦格納已停止招募囚犯上戰場。

根據中國網路服務集團「阿里巴巴」網頁，杭州盛云進出口有限公司位於浙江省，聘用5到15名員工。這家公司平常販售女性服飾，意味著向俄羅斯運送防護頭盔似乎不是公司的正規業務模式。

這家公司表示，「我們是一家私人公司，沒有涉及國家事務或軍事議題，並且遵守法律。我們製造遊戲用的頭盔」，且這些頭盔在戰場上沒有多大防護作用。俄羅斯的進口申報單載明，這些頭盔「非供軍事用途」。

美國有線電視新聞網（CNN）1月曾報導，西方情報官員擔憂中國公司向俄羅斯供應防彈背心與頭盔等非致命裝備，但不清楚中國中央政府是否知道這些銷售行為。

中國民營公司沒有義務遵守西方制裁，且由於俄羅斯企業尋求西方供應商以外的替代來源，去年來自中國的進口貨品激增。（譯者：張曉雯／核稿：曾依璇）

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