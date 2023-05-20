衣冠禽獸！南韓噁狼性剝削73未成年「拍裸體影像」　逼小學生走絕路

▲高姓上班族威逼未成年拍攝性剝削影像。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

真是衣冠禽獸！南韓一名27歲的高姓男子，原以為他是一名平凡的上班族，殊不知卻是批著衣冠的色狼，平常透過網路論壇和社群媒體，以給予金錢的方式利誘未成年的孩童和青少年拍攝裸體等性剝削影像，以此作為威脅手段，最後甚至導致一名小學生以極端方式輕生，不過他僅被法官判處15年徒刑。

根據韓媒《YTN》、《首爾新聞》，該名26歲的高姓上班族從2021年8月30日至今年3月20日，在社群網路和聊天App上持續誘拐73名兒童和青少年，他以給予金錢等方式，利誘涉世未深的未成年拍攝裸體等性剝削影片，之後再以公開影片等作為威脅手段，騙取受害者繼續拍攝更加過份的性剝削影像。

年幼的學生們只能受到高某威脅、辱罵、剝削，心靈處於極度不安和恐慌的狀態，且背負極重的罪惡感，最後其中一名小學生選擇以極端方式輕生。

檢警扣押高某所持有的犯罪檔案，發現高某總共持有高達2976個性剝削影像檔案，全部來自於73名的未成年兒童或青少年。

為此，春川地方法院第2刑事部昨（19）日針對此案召開一審，儘管檢察官在庭上向法官求處20年徒刑，不過考量到高某曾「深感歉意」寫悔過書給被害者，加上高某坦承犯案，因此法官最後僅以違反兒童青少年性保護法等罪嫌，宣判高某15年徒刑、80個小時性暴力防治課程，比檢方求處刑期還減少5年。

據悉，其實這是自從「N號房」事件後，南韓近來成年人針對未成年者所犯下的第二起性剝削案件。先前一名江原道三陟市的某25歲陸軍部隊軍官A某從2018年起威逼70多名未成年少女拍攝裸露性剝削影像，還威脅對方若不答應見面，就要散播影像，其所持有性剝削影像高達3200個，一審被判處16年徒刑。

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