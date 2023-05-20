　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

▲▼南非爸媽堅持生下天生沒有手臂的兒子。（圖／翻攝臉書Mariaan Strauss）

▲南非一對爸媽堅持生下缺少手臂的兒子。（圖／翻攝臉書Mariaan Strauss，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自南非的瑪莉安（Mariaan Strauss）懷孕13周產檢時，竟發現肚內胎兒天生畸形，無法發育出雙臂，但她與丈夫沒有按照醫師建議墮胎，而是堅持生下來。這對夫妻相信他們能夠把孩子照顧好，也形容現在11個月大的兒子非常完美，「這是我們收到最好的禮物」。

根據瑪莉安描述，醫師當時盯著超音波畫面許久，才坦言看不到胎兒雙臂，建議人工流產可能是最好的決定，「如果妳不墮胎的話很自私，妳必須為孩子著想。他將永遠無法過上正常生活。」

▲▼南非爸媽堅持生下天生沒有手臂的兒子。（圖／翻攝臉書Mariaan Strauss）

不過，瑪莉安已經深深愛上還沒出世的寶寶，26歲丈夫亨德烈克（Hendrik Strauss）也不想墮胎，於是就在雙方家庭的支持下，把孩子生下來了。夫妻倆回憶，兒子誕生瞬間，他們都感動地哭了，「因為這是如此美麗的時刻」。

男嬰出生時體重6磅1盎司（約2749公克），除了缺少雙臂之外，也沒有小腿骨，還曾因為右腳內翻而上石膏。儘管他現在已經11個月大，但由於胃部發育緩慢，只喝30毫升牛奶就飽了。

▲▼南非爸媽堅持生下天生沒有手臂的兒子。（圖／翻攝臉書Mariaan Strauss）

▲▼南非爸媽堅持生下天生沒有手臂的兒子。（圖／翻攝臉書Mariaan Strauss）

瑪莉安坦言，自己從未忘記醫師當時說的話，她也曾因為擔心兒子的未來，陷入深深抑鬱，感覺自責、恐懼又痛苦，「社會是殘酷的，我們的孩子會被接受嗎？他會被嘲笑和霸凌嗎？」、「為什麼是我們？為什麼是我們的孩子？」

不過，在兒子三個月大時，開始學會利用滾動移動身體，讓夫妻倆瞬間頓悟。瑪莉安說，「我意識到我的孩子沒事的，而我也會沒事的，抑鬱消失了。」亨德烈克也驕傲表示，「你們應該看看他這些天來都是怎麼滾的」。

夫妻倆表示，如果能夠重來一次，仍會選擇生下沒有雙臂的兒子。瑪莉安也非常同情那些因為胎兒畸形而必須墮胎的媽媽們，「生下一個不同於社會所認為的『正常』的孩子，也是沒關係的。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
田馥甄突拋震撼彈　恐「不再辦演唱會」：是畢業典禮
快訊／台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署回應了
獨／5億高中生墜樓案！　夏家父子豪宅曝光
獨／5億高中生墜樓「配偶也含金湯匙」　3年擁2套房身價曝
下雨天「插座口吐綠沫」？台電曝可怕後果：馬上停用
巨大南美蜥衝進民宅！住戶嚇慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

見飼主朝自己放5聲屁 貓咪眼神呆滯原地石化

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

哥哥想結婚！將親妹趕離祖屋「獨吞房產」：反正女生也是嫁出去

杜魯道開腿拍照被罵了　南韓媒體卻讚爆「紳士腿」一蹲超暖心

南韓淪陸生「洗學歷」天堂！包整學期找人代理聽課　人在中國也沒差

拜登支持F-16戰機援烏　俄副外長警告：西方將面臨「巨大風險」

2200萬人危險了！墨西哥第2高火山狂噴火山灰　專家：很快就會爆發

肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

雨彈炸整晚！大馬12樓住家「外牆被吹走」　狂風暴雨直接打入屋內

沒看過「CD盒」？女兒苦戰40秒打不開　媽媽當場驚呆

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

火鍋料5分鐘變身「鈴鈴蝦捲」　酥脆口感很獨特！

兄弟先發捕手輪流蹲　福來喜正面：感謝所有機會

Junior 520情人節惡整林萱瑜！　突喊「快上車」她嚇壞表情失控

張宗憲、曾祥鈞合攻30分！勇士主場退領航猿收開門紅

田馥甄8月開唱　突拋震撼彈「是畢業典禮」：未來演唱會是未知數

台灣跆拳選手奪牌披五星旗惹議　體育署火速發聲明回應

澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

「基本工資」連8漲？　勞動部拚合宜調升

520多六倍！新竹33對新人登記　高虹安改造結婚造拍照區獻祝福

桃園浩克失控砸超商「1員警腦震盪」！原因竟是雞胸肉口味賣完

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

國際熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

搭廉航行李超重　妹子「狂穿6kg衣服」上身

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

即／南太平洋群島7.4強震　24小時震40次

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

小行星3.3萬km/h　今天最靠近地球

美軍秀肌肉！高調「補給核潛艦」威嚇中國

即／澤倫斯基「搭法國空軍專機」抵達日本

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

英相穿廣島鯉魚隊襪子　網友瘋搶一夜售完

更多熱門

相關新聞

2度懷孕要她拿掉　男友喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

2度懷孕要她拿掉　男友喊沒錢！下秒斗內給企鵝妹

「男友讓我墮胎兩次...」一名妹子難過表示，上次懷孕是在大學時期，考慮經濟能力不足而拿掉孩子，「下腹像被人拿鐵鎚砸一樣劇痛，下體排出一堆血差點昏過去。」沒想到最近再度懷上，男友仍以沒錢，要她再去拿掉，最令原PO氣壞的是，男友有錢斗內給正在環島的企鵝妹，更心疼直呼「人家走路很辛苦！」

為愛墮胎仍扶不正　小三PO文轟薄情男挨告

為愛墮胎仍扶不正　小三PO文轟薄情男挨告

狼師性侵2國中女　均懷孕墮胎

狼師性侵2國中女　均懷孕墮胎

美保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥　FDA提出上訴

美保守派聯邦法官暫緩批准墮胎用藥　FDA提出上訴

渣男射後不理逼墮胎　她怒「告你強姦」反被判刑

渣男射後不理逼墮胎　她怒「告你強姦」反被判刑

關鍵字：

畸形殘疾墮胎人工流產

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

台灣跆拳道選手李東憲奪銅牌 高舉五星旗慶祝領獎

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

快訊／國家警報響了！11縣市豪大雨特報　雷雨彈轟炸1地1小時

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面