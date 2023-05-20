肚裡寶寶「天生沒有雙臂」　媽拒墮胎決心生下來：他很完美

▲南非一對爸媽堅持生下缺少手臂的兒子。（圖／翻攝臉書Mariaan Strauss，下同。）



記者吳美依／綜合報導

來自南非的瑪莉安（Mariaan Strauss）懷孕13周產檢時，竟發現肚內胎兒天生畸形，無法發育出雙臂，但她與丈夫沒有按照醫師建議墮胎，而是堅持生下來。這對夫妻相信他們能夠把孩子照顧好，也形容現在11個月大的兒子非常完美，「這是我們收到最好的禮物」。

根據瑪莉安描述，醫師當時盯著超音波畫面許久，才坦言看不到胎兒雙臂，建議人工流產可能是最好的決定，「如果妳不墮胎的話很自私，妳必須為孩子著想。他將永遠無法過上正常生活。」

不過，瑪莉安已經深深愛上還沒出世的寶寶，26歲丈夫亨德烈克（Hendrik Strauss）也不想墮胎，於是就在雙方家庭的支持下，把孩子生下來了。夫妻倆回憶，兒子誕生瞬間，他們都感動地哭了，「因為這是如此美麗的時刻」。

男嬰出生時體重6磅1盎司（約2749公克），除了缺少雙臂之外，也沒有小腿骨，還曾因為右腳內翻而上石膏。儘管他現在已經11個月大，但由於胃部發育緩慢，只喝30毫升牛奶就飽了。

瑪莉安坦言，自己從未忘記醫師當時說的話，她也曾因為擔心兒子的未來，陷入深深抑鬱，感覺自責、恐懼又痛苦，「社會是殘酷的，我們的孩子會被接受嗎？他會被嘲笑和霸凌嗎？」、「為什麼是我們？為什麼是我們的孩子？」

不過，在兒子三個月大時，開始學會利用滾動移動身體，讓夫妻倆瞬間頓悟。瑪莉安說，「我意識到我的孩子沒事的，而我也會沒事的，抑鬱消失了。」亨德烈克也驕傲表示，「你們應該看看他這些天來都是怎麼滾的」。

夫妻倆表示，如果能夠重來一次，仍會選擇生下沒有雙臂的兒子。瑪莉安也非常同情那些因為胎兒畸形而必須墮胎的媽媽們，「生下一個不同於社會所認為的『正常』的孩子，也是沒關係的。」