巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

▲小行星「2023 JL2」今日最靠近地球。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，小行星「2023 JL2」正朝著地球方向高速移動，其時速高達3萬3666公里，於今（20）日最接近地球，距離僅597萬公里。

NASA近地天體研究中心（CNEOS）數據顯示，小行星「2023 JL2」寬度達130英尺（約40公尺），約等同於一架飛機的尺寸。它是阿波羅近地小行星群的成員之一，這些太空岩石軌道半徑大於地球軌道半徑，運行軌跡橫越地球軌道。

▲NASA持續觀測即將靠近地球的小行星。（圖／翻攝jpl.nasa.gov）



目前已知小行星逾100萬顆，經常近距離掠過地球，但撞擊機率極低，且通常進入大氣層後都會燃燒殆盡，或以隕石形式落至地表，絕大多數未造成傷害。

不過，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用物理學實驗室首席行星科學家夏波（Nancy Chabot）指出，約2.5萬顆近地小行星寬度達152公尺以上，一旦撞擊地球，可能發生「毀滅性」影響。

因此，科學家們仍持續監測、評估及預測潛在的小行星撞擊，並且研發相關技術，透過改變小行星軌道，或直接將其摧毀，以保衛地球安全。美國NASA就透過泛星計畫（Pan-STARRS）、卡特林那巡天系統（Catalina Sky Survey）及NEOWISE太空望遠鏡等數據觀測小行星動向。