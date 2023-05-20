北韓衛星能看得多清楚？專家「拿解析度」打臉：難以用於軍事用途

▲北韓金正恩帶著女兒金朱愛視察軍事偵察衛星發射準備工作。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩睽違1個月終於在鏡頭現身，16日帶著女兒金主愛親自督導「軍事偵察衛星1號」發射前的準備工作，儘管外界推測北韓在完成西海衛星發射場的擴建工程，最快也要到6月才能發射該顆衛星，不過專家分析，北韓研發的軍事偵察衛星其實解析度非常低，不僅空拍技術遠遠落後南韓，甚至恐怕無法拿來當作軍事偵察用途。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）北韓問題專任研究員伯姆德茲（Joseph Bermudez）分析，北韓的偵察衛星的長、寬、高為60、60、80公分，至於重量則介於75至100公斤之間，其功能和美國私人衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）的衛星相似，他推測北韓若成功發射該顆衛星，解析度恐怕只有3公尺。

偵察衛星解析度若只有3公尺，恐怕不夠用來當作軍事用途，儘管北韓去年12月試射中程彈道飛彈（MRBM）時宣稱，他們試射的的是「衛星實驗品」，同時公開衛星空拍南韓仁川、首爾的畫面，但從當時照片解析度僅只有20公尺的水準來看，別說是軍事用途，就連其衛星拍攝技術水準也遠不及一般的民間商業衛星。

▲北韓去年12月透過中程彈道飛彈發射衛星實驗體，拍攝南韓仁川（左）、首爾漢江（右）一帶，不過相片呈黑白色，且畫面模糊。（圖／翻攝自朝中社）

報導指出，去年12月北韓曾透過該枚衛星實驗品所拍攝的南韓首都圈（首爾、京畿道、仁川）空拍照，來達到「威脅」南韓的目的，其中甚至宣稱成功拍攝到首爾龍山區總統辦公室一帶；不過從北韓官媒公開的衛星照來看，相片僅以黑白兩色構成，且只能相對標示出漢江流經首爾的輪廓和龍山區的所在位置，無法看清南韓的軍事設施。

伯姆德茲分析，儘管北韓能成功將衛星的拍攝解析度改善至3公尺，雖然比起去年12月的衛星實驗品略有改善，但卻仍無打有效被用在軍事用途。

據悉，去年12月北韓「野人獻曝」公開衛星空拍南韓首爾的黑白影像後，南韓國土交通部旋即公開國土衛星1號的平壤空拍畫面打臉北韓，只見相片色彩五顏六色、相當繽紛，且能夠清楚拍攝金日成廣場、人民大學習堂、朝鮮中央歷史博物館、朝鮮美術博物館等，就連一棵又一棵綠意盎然的樹木都清晰可見。

▲南韓政府公開「國土衛星1號」空拍北韓平壤的相片，不僅相片是彩色，就連重要地標、行道樹都清晰可見。（圖／南韓國土交通部）

專家表示，若北韓計畫將發射的衛星用於偵察敵情，則解析度必須達到1公尺以下的「次米」（sub-meter）等級，例如美國偵察衛星KH-13解析度能達到1公分，而中國2017年12月在酒泉透過運載火箭長征二號發射的陸地勘察衛星，其解析度甚至達到0.1至0.2公分。

另外，南韓國內專家也從北韓所公布的金正恩視察照片指出，北韓衛星上端搭配了含有光學鏡頭的2個較短鏡筒，推測拍攝解析度應該不高，而北韓可能將該顆軍事偵察衛星發射至高度僅500至1500公里的低地球軌道（LEO），更容易因雲層等地球大氣狀態而使衛星拍攝受到限制。

專家表示若北韓計畫透過偵察衛星強化國防能力，則當務之急應該是提高解析度。