　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美戰略核潛艇「緬因號」現蹤菲律賓海　警告中國、北韓勿輕舉妄動

▲▼美國海軍公開了緬因號5月9日航行至菲律賓海的相片。（圖／Twitter／USNavy）

▲美國海軍公開了緬因號5月9日航行至菲律賓海的相片。（圖／Twitter／USNavy）

記者羅翊宬／編譯

七大工業國組織（G7）峰會本月19至21日在日本廣島召開，不過美國卻透過海軍推特公佈了一張俄亥俄級「緬因號」（SSBN-741）核潛艇的相片，只見該艘核潛艇浮出水面，上方則由直升機進行相關補給工作，該地點則位於菲律賓海，分析認為此舉可能是美國警告北韓（朝鮮）、甚至是中國，切勿輕舉妄動。

根據《韓聯社》，美國海軍選擇昨（19）日在官方推特帳戶上罕見公開了一張含有彈道飛彈俄亥俄級核動力潛艇「緬因號」浮出海面的相片，上空則有CH-53「海種馬」運輸直升機負責補給作戰任務，緬因號掛載戰術核彈頭，加強美國對北韓核武與導彈威脅的擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）力道。

彈道飛彈潛艦（SSBN，通常為核動力潛艦）屬於美國核武戰力中最具高度隱蔽性的戰略資產，因此美國透過社群媒體對外公開緬因號所在的位置，可以說是非常罕見。

據悉，南韓總統尹錫悅4月26日在美國華府和美國總統拜登展開會談時，美國曾於當天公開了緬因號進入關島基地的相片，本月4日也公開了美國海軍第七艦隊指揮官希夫（Rick Seif）少將、日本海上自衛隊潛水艦隊司令官俵千城中將、南韓海軍潛艦司令官李洙烈（이수열，音譯）於4月18日在關島美軍基地登上緬因號的相片。

▲▼美日韓三國海軍潛艦指揮官4月18日在關島基地登上俄亥俄級核動力潛艦「緬因號」。（圖／美國國防部）

▲美日韓三國海軍潛艦指揮官4月18日在關島基地登上俄亥俄級核動力潛艦「緬因號」。（圖／美國國防部）

在美國、南韓簽署的《華盛頓宣言》中，曾經明確提到將加強在韓半島（朝鮮半島）派遣戰略資產（潛艦、轟炸機等）的頻率，尤其以派遣彈道飛彈潛艦停靠南韓軍港為主要威懾手段，也因此近來緬因號經常透過美國軍方社群媒體亮相，可能是緬因號作為首艘停靠南韓軍港的戰略資產的訊號。

另外，該張相片的拍攝時間點為5月9日，而拍攝地點則為菲律賓海，顯示緬因號4月底從關島出發後，於5月9日前後抵達介於關島和韓半島（朝鮮半島）之間的菲律賓海。分析指出，美國可能是想藉此針對兩岸問題警告中國，對中國形成強而有效的牽制力。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
520限定！超商咖啡優惠快看　美式買2送2、拿鐵買1送1
大咖韓星爆「床戰太激烈卡住」送醫！　本人親上火線回應
交往1年才知「女友全家租房」！　他怕幫扛房貸：徹底被打醒
2男星人設翻車！他預告爆「3大猛料」　身份線索曝：長得像吳亦
驚悚畫面！貨車撞斷電桿　他騎車路過「絆到電線」大噴飛
水泥工「月薪8萬」遭酸民攻擊！　他指50公斤麻袋：你來搬看看
「紅豆餅女神」肩帶一滑　側胸形狀全被拍！520狂吸6萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

19歲百萬網紅陳屍車內！前男友「被分手」心碎　爆頭射殺後輕生

美戰略核潛艇「緬因號」現蹤菲律賓海　警告中國、北韓勿輕舉妄動

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

反對中國經濟脅迫！G7將發表聲明：呼籲降低經貿風險、而非脫鉤

俄羅斯外交部「禁止500美國公民入境」　名單包含歐巴馬、CNN記者

拜登表態力挺！　支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

快訊／南太平洋羅雅提群島7.4強震！　24小時內已狂震40次

拜登將在廣島會見澤倫斯基　日本：烏克蘭局勢是G7重點

澤倫斯基20日下午抵達廣島　日本證實：親自出席G7峰會

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

19歲百萬網紅陳屍車內！前男友「被分手」心碎　爆頭射殺後輕生

美戰略核潛艇「緬因號」現蹤菲律賓海　警告中國、北韓勿輕舉妄動

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

反對中國經濟脅迫！G7將發表聲明：呼籲降低經貿風險、而非脫鉤

俄羅斯外交部「禁止500美國公民入境」　名單包含歐巴馬、CNN記者

拜登表態力挺！　支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

快訊／南太平洋羅雅提群島7.4強震！　24小時內已狂震40次

拜登將在廣島會見澤倫斯基　日本：烏克蘭局勢是G7重點

澤倫斯基20日下午抵達廣島　日本證實：親自出席G7峰會

顏清標被朱立倫稱「牛鬼蛇神」？　顏寬恒：見縫插針說法層出不窮

熊熊26歲「第一次吃馬卡龍」急送醫！　呼吸困難崩潰：以為要瞎掉

與特教生交流一起麻糬　喪子馨生母心疼...角落拭淚

評測／HTC U23 Pro實機開箱　新手體驗元宇宙的最好選擇

惹怒解放軍和黨　脫口秀業者招聘人才急需「輿情、政府關係」

假裝潢「牆上挖呀挖」偷走百萬金飾　父子大盜1人遭羈押

寧可要4F　想選2F一票勸退！他曝「多這3坪」專家點頭了

缺席國民黨挺侯友宜誓師大會　陳玉珍：我在追求人民的歲月靜好

蘋果將成台積電美國第一大客戶　彭博：仍要尋三星、英特爾救急

巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

搭廉航行李超重　妹子「狂穿6kg衣服」上身

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

即／南太平洋群島7.4強震　24小時震40次

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

英相穿廣島鯉魚隊襪子　網友瘋搶一夜售完

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

G7強化制裁　英掐斷莫斯科鑽石貿易

美法院判安迪沃荷「橘色王子」涉侵權

Meta研發AI晶片　據信由台積電製造

更多熱門

相關新聞

G7將發表聲明：降低中國經貿風險、而非脫鉤

G7將發表聲明：降低中國經貿風險、而非脫鉤

七大工業國組織（G7）成員國領袖正在日本廣島持續進行峰會，美國拜登政府表示，G7將發表一份關於經濟安全的聯合聲明，尤其是闡述針對中國的立場，G7對中國的立場和做法維持一致，雖不尋求阻礙中國經濟發展，但其目標是降低風險、而非脫鉤，強調維持台海和平的重要性，並呼籲中國能影響俄羅斯結束侵烏戰爭。

拜登支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

拜登支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

白宮：拜登將在廣島會見澤倫斯基

白宮：拜登將在廣島會見澤倫斯基

G7廣島願景聯合文件　指中國發展核武欠缺透明度

G7廣島願景聯合文件　指中國發展核武欠缺透明度

美法院判安迪沃荷「橘色王子」涉侵權

美法院判安迪沃荷「橘色王子」涉侵權

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武緬因號SSBN菲律賓海

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

瘦子認了「又開始抽菸」！

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面