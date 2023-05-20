俄羅斯外交部「禁止500美國公民入境」　名單包含歐巴馬、CNN記者

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）被禁止入境俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外交部19日發布聲明，宣布禁止500名美國公民入境俄羅斯，對象包含前總統歐巴馬、美國前駐北京大使洪博培（Jon Huntsman Jr.）還有多名國會議員，甚至還有CNN記者。

綜合外媒報導，俄羅斯外交部發布聲明禁止500名美國公民入境俄羅斯，視為對拜登政府對俄制裁的反擊；遭禁止對象包含歐巴馬、洪博培、美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）與數名美國國會議員。

名單內還有向烏克蘭提供武器的公司負責人與美國媒體業人士，包含深夜談話節目主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）、脫口秀主持人賽斯梅爾（Seth Meyers）、CNN主播伯內特（Erin Burnett）與CNN資深國際安全記者華爾希（Nick Paton Walsh）。

俄羅斯國防部在聲明中指出，「華盛頓現在應該明白，針對俄羅斯的任何一次敵意攻擊都會引起強烈反應。」但未具體說明為何針對這500人，也未提到除了禁止入境以外的制裁。

俄國防部也再度拒絕美國《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的探視申請，因為美方未在今年4月外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）訪美時，向俄羅斯記者提供簽證。

格什科維奇在美國出生，他父母是前蘇聯時期的猶太移民。格什科維奇3月在烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）採訪時遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕。

聯邦安全局表示，格什科維試圖為美國政府取得機密國防情資，但是沒有揭露本案細節；格什科維奇堅決否認最高可處20年的相關指控。