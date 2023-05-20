　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美祭「最強外送」秀肌肉！高調補給核潛艦威嚇中國　罕見畫面首公開

▲▼美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機9日首次成功為「緬因號」航空母艦進行垂直補給。（圖／翻攝自美國國防部畫面）

▲美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機9日首次成功為「緬因號」航空母艦進行垂直補給。（圖／翻攝自美國國防部畫面）

記者葉睿涵／編譯

美國海軍陸戰隊9日進行了一項特別任務，首次公開2架來自沖繩美軍基地的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion），以「垂直補給」方式為途徑菲律賓海的俄亥俄級彈道飛彈潛艇（SSBN）運送補給物資，顯示美軍已改變其態度，越來越願意公開其核潛艦的動態，以在海上嚇阻中國等潛在對手。

綜合美國軍事媒體報導，美軍旗下的俄亥俄級潛艇一直是一支「沉默的部隊」（The Silent Service），其行蹤往往是最高機密，即使出任務也十分低調。不過，有鑑於中國近來不斷在太平洋擴增潛艦隊的規模與戰力，美國也開始提升其海上威懾力。

除了增加太平洋的活動外，美軍越來越趨向於公開討論核潛艦的各種戰訓活動，以遏制潛在的中國侵略。第三遠征軍17日發布聲明證實，美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機在9日成功在不破壞「海上安全行動」的情況下，向菲律賓海的「緬因號」潛艇（USS Maine）進行了垂直補給。

儘管美國出於安全考量，未透露特定任務的細節，但美國國防部公佈的現場畫面可見，CH-53E「超級種馬」當時為「緬因號」送去了一個黑色的塑料箱子，同時還取走了另一個箱子。海軍陸戰隊發言人馬丁斯（Rob Martins）指出，這是俄亥俄級彈道飛彈潛艇首次以這種方式取得空投彈藥。

而海軍陸戰隊第36航空隊指揮官默里（Christopher Murray）則表示，這項行動的成功反映了第一航空隊是部隊遠征能力的支柱，也證明了海軍陸戰隊在太平洋地區的適應性、戰備性和投送能力，不過美軍拒絕透露海軍相隔多久會為當地的核潛艦提供補給。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／雨彈擴大開轟！　北北基11縣市豪大雨特報
快訊／國道1號車輛翻覆！　回堵5公里
巨型小行星「時速飆破3萬公里」衝過來！　今最接近地球
快訊／《小姐不熙娣》班底Pag反擊了！　3點聲明嗆斯亞
快訊／雨區擴大！　4縣市大雨特報
快訊／貨櫃車撞斷寺廟牌樓！10噸重水泥壓扁車頭　副駕命危
「大咖韓男神」現身鐵粉婚禮！新娘見到他秒爆哭　賓客嚇歪
要離職了！剩餘特休「換錢or請假」　過來人給答案
快訊／5億高中男墜樓處　有配偶指紋！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

住1晚3.7萬！迪士尼「星際大戰主題飯店」開幕僅1年　今年9月熄燈

不滿信件遭隨意亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」　左臂傷口深可見骨

美祭「最強外送」秀肌肉！高調補給核潛艦威嚇中國　罕見畫面首公開

餵獅子慘被啃食！　動物園老闆「遭活活咬死」屍塊四散

巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

19歲百萬網紅陳屍車內！前男友「被分手」心碎　爆頭射殺後輕生

美戰略核潛艇「緬因號」現蹤菲律賓海　警告中國、北韓勿輕舉妄動

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

反對中國經濟脅迫！G7將發表聲明：呼籲降低經貿風險、而非脫鉤

俄羅斯外交部「禁止500美國公民入境」　名單包含歐巴馬、CNN記者

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

住1晚3.7萬！迪士尼「星際大戰主題飯店」開幕僅1年　今年9月熄燈

不滿信件遭隨意亂拆！老翁氣炸「砍兒子6刀」　左臂傷口深可見骨

美祭「最強外送」秀肌肉！高調補給核潛艦威嚇中國　罕見畫面首公開

餵獅子慘被啃食！　動物園老闆「遭活活咬死」屍塊四散

巨型小行星「時速飆破3萬多公里」衝過來　今天最接近地球

19歲百萬網紅陳屍車內！前男友「被分手」心碎　爆頭射殺後輕生

美戰略核潛艇「緬因號」現蹤菲律賓海　警告中國、北韓勿輕舉妄動

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

反對中國經濟脅迫！G7將發表聲明：呼籲降低經貿風險、而非脫鉤

俄羅斯外交部「禁止500美國公民入境」　名單包含歐巴馬、CNN記者

快訊／雨彈升級擴大開轟！北北基11縣市豪大雨特報　

快訊／國1湖口段87K車輛翻覆　貨物散落內側2車道...回堵5公里

國中會考458人篩檢陽性　上午累計逾百件違規「這一類最多」

南寧「直播電商」拚不過電商之都　另闢跨境戰場培養「東南亞網紅」

住1晚3.7萬！迪士尼「星際大戰主題飯店」開幕僅1年　今年9月熄燈

冰箱漏水婆婆照塞食物　整鍋發霉「長黑毛」畫面讓千人反嘔

會考數學科難易適中　取材生活化「疫苗效力、速食店特惠」入題

《小姐不熙娣》班底Pag反擊了！3點聲明怒斯亞「不理性行為」喊提告

他深夜報案卻見員警「躺沙發睡翻」　高雄3警慘了...申誡懲處

大摩CEO突宣布「要在1年內卸任」！　接班大戰開打

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

國際熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

搭廉航行李超重　妹子「狂穿6kg衣服」上身

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

即／南太平洋群島7.4強震　24小時震40次

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

當俄國傭兵領6.9萬　男被判刑10年

英相穿廣島鯉魚隊襪子　網友瘋搶一夜售完

G7強化制裁　英掐斷莫斯科鑽石貿易

美法院判安迪沃荷「橘色王子」涉侵權

女網紅失蹤3周　陳屍路邊「身旁6具屍體」

更多熱門

相關新聞

迪士尼「星際大戰主題飯店」今年9月熄燈

迪士尼「星際大戰主題飯店」今年9月熄燈

美國佛州奧蘭多迪士尼的「星際大戰主題飯店」於2022年開幕，結果卻傳出將在今年9月熄燈，儘管官方未說明原因，但外媒推測可能和高昂的住宿價格有關；該飯店每人每晚的住宿價格高達1200美元（約台幣3.7萬元），若是一家四口的雙日套餐就要花上6000美元（約台幣18.6萬元）。

警告中國、北韓！美核潛艇「緬因號」現蹤

警告中國、北韓！美核潛艇「緬因號」現蹤

G7將發表聲明：降低中國經貿風險、而非脫鉤

G7將發表聲明：降低中國經貿風險、而非脫鉤

拜登支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

拜登支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

白宮：拜登將在廣島會見澤倫斯基

白宮：拜登將在廣島會見澤倫斯基

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武美國北美要聞中國CH-53EUSS MaineSSBN垂直補給

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

5億高中生假孫真兒　阿嬤抓到「公媳亂倫」

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產

夜市地上撿到「10萬元裸鈔」！暗黑內幕曝光

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面