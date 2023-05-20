美祭「最強外送」秀肌肉！高調補給核潛艦威嚇中國　罕見畫面首公開

▲美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機9日首次成功為「緬因號」航空母艦進行垂直補給。（圖／翻攝自美國國防部畫面）

記者葉睿涵／編譯

美國海軍陸戰隊9日進行了一項特別任務，首次公開2架來自沖繩美軍基地的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion），以「垂直補給」方式為途徑菲律賓海的俄亥俄級彈道飛彈潛艇（SSBN）運送補給物資，顯示美軍已改變其態度，越來越願意公開其核潛艦的動態，以在海上嚇阻中國等潛在對手。

綜合美國軍事媒體報導，美軍旗下的俄亥俄級潛艇一直是一支「沉默的部隊」（The Silent Service），其行蹤往往是最高機密，即使出任務也十分低調。不過，有鑑於中國近來不斷在太平洋擴增潛艦隊的規模與戰力，美國也開始提升其海上威懾力。

除了增加太平洋的活動外，美軍越來越趨向於公開討論核潛艦的各種戰訓活動，以遏制潛在的中國侵略。第三遠征軍17日發布聲明證實，美軍2架CH-53E「超級種馬」直升機在9日成功在不破壞「海上安全行動」的情況下，向菲律賓海的「緬因號」潛艇（USS Maine）進行了垂直補給。

儘管美國出於安全考量，未透露特定任務的細節，但美國國防部公佈的現場畫面可見，CH-53E「超級種馬」當時為「緬因號」送去了一個黑色的塑料箱子，同時還取走了另一個箱子。海軍陸戰隊發言人馬丁斯（Rob Martins）指出，這是俄亥俄級彈道飛彈潛艇首次以這種方式取得空投彈藥。

而海軍陸戰隊第36航空隊指揮官默里（Christopher Murray）則表示，這項行動的成功反映了第一航空隊是部隊遠征能力的支柱，也證明了海軍陸戰隊在太平洋地區的適應性、戰備性和投送能力，不過美軍拒絕透露海軍相隔多久會為當地的核潛艦提供補給。