拜登表態力挺！　支持提供烏克蘭F-16戰機及培訓飛行員

▲ 拜登先前訪問烏克蘭，與澤倫斯基會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭持續呼籲西方提供戰機支援，美國白宮高級官員透露，總統拜登19日已在七大工業國集團（G7）峰會上向成員國領袖表態，華府支持向烏克蘭提供F-16等先進戰機及培訓基輔飛行員，也預計在21日的會議上宣布新一波軍援。

《法新社》據該名官員說法報導，拜登在峰會上說，美國「將支持與我們的盟友共同努力，訓練烏克蘭飛行員駕駛包括F-16在內的第4代戰機，以進一步加強及提升烏克蘭空軍能力」。

根據《路透社》，美國官員說明，針對美製戰機的培訓將在歐洲進行，訓練及交付F-16最快約需18個月，且希望在幾周內啟動培訓，「未來幾個月訓練的同時，參與這項努力的國家將決定何時實際提供飛機、提供多少架及由誰提供」。

他未透露有哪些國家參與，但英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示，英國將與荷蘭、比利時及丹麥合作，「為烏克蘭提供其所需的空中作戰能力。」丹麥國防部也表示，已經準備好支援培訓。

日本政府20日證實，烏克蘭總統澤倫斯基將到訪廣島，親自出席21日G7峰會。CNN援引知情官員說法披露，拜登將在澤倫斯基發表談話後，宣布價值3.75億美元的新一波軍援計畫，預料將包括新的火砲、彈藥及火箭發射器。