安迪沃荷「橘色王子」涉侵權　美最高法院判攝影師勝訴

▲普普教父安迪沃荷(Andy Warhol)。(圖/路透)



中央社

美國最高法院18日做出對藝術市場具有重要影響的裁決,判定普普教父安迪沃荷基金會授權雜誌使用已故流行音樂巨星「王子」(Prince)的照片印刷作品,侵犯拍照攝影師的版權。

法新社報導,美國最高法院裁定,當安迪沃荷基金會(Andy Warhol Foundation)授權「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌使用絲網印刷圖片「橙色王子」(Orange Prince)時,拍攝這張照片的知名攝影師高史密斯(Lynn Goldsmith)應該獲得一筆費用。

The Supreme Court rules that silkscreens pop artist Andy Warhol made of rock star Prince infringe on the copyright held by a photographer who captured the original image. https://t.co/UnZWUBf7ty