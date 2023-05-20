Meta研發自家AI晶片　據信由台積電7奈米製程製造

▲臉書母公司Meta研發自家晶片。（圖／路透）



中央社

CNBC報導，臉書（Facebook）母公司Meta為協助其人工智慧（AI）和影片處理任務，研發了自家客製化晶片，並首次對外公開。其中AI推論晶片據信由台積電製造。

Meta本週首次向媒體記者揭露內部晶片計畫，並於18日在一場視訊活動中談論其AI技術基礎設施投資。

Meta的基礎設施部門副總裁畢約林（Alexis Bjorlin）告訴CNBC，雖然設計和製造自家晶片對一家公司來說所費不貲，但Meta相信，更好的表現結果將可以證明這項投資值得。

Meta的AI晶片系列稱為「Meta訓練和推論加速器」（Meta Training and Inference Accelerator，MTIA），旨在協助處理各項AI特定任務。畢約林表示，這款新的AI推論晶片能協助Meta的一些推薦功能演算法運作，這類演算法用於用戶動態消息中的內容和廣告顯示。

畢約林婉拒透露這款晶片交由誰生產。但在Meta的一篇部落格文章中寫道，MTIA「採用台積電的7奈米製程製造」。

Meta研發的另一款晶片「Meta可擴縮影片處理器」（Meta Scalable Video Processor ，MSVP），則是用在處理和傳輸影片給用戶時減少耗能。

畢約林表示，Meta每天要處理和傳輸40億支影片，但「市面上沒有任何商業產品」的效率能夠滿足Meta的需求。