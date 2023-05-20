　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Meta研發自家AI晶片　據信由台積電7奈米製程製造

▲▼臉書（Facebook）母公司Meta。（圖／路透）

▲臉書母公司Meta研發自家晶片。（圖／路透）

中央社

CNBC報導，臉書（Facebook）母公司Meta為協助其人工智慧（AI）和影片處理任務，研發了自家客製化晶片，並首次對外公開。其中AI推論晶片據信由台積電製造。

Meta本週首次向媒體記者揭露內部晶片計畫，並於18日在一場視訊活動中談論其AI技術基礎設施投資。

Meta的基礎設施部門副總裁畢約林（Alexis Bjorlin）告訴CNBC，雖然設計和製造自家晶片對一家公司來說所費不貲，但Meta相信，更好的表現結果將可以證明這項投資值得。

Meta的AI晶片系列稱為「Meta訓練和推論加速器」（Meta Training and Inference Accelerator，MTIA），旨在協助處理各項AI特定任務。畢約林表示，這款新的AI推論晶片能協助Meta的一些推薦功能演算法運作，這類演算法用於用戶動態消息中的內容和廣告顯示。

畢約林婉拒透露這款晶片交由誰生產。但在Meta的一篇部落格文章中寫道，MTIA「採用台積電的7奈米製程製造」。

Meta研發的另一款晶片「Meta可擴縮影片處理器」（Meta Scalable Video Processor ，MSVP），則是用在處理和傳輸影片給用戶時減少耗能。

畢約林表示，Meta每天要處理和傳輸40億支影片，但「市面上沒有任何商業產品」的效率能夠滿足Meta的需求。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生「親爹偷吃被認證」！
獨／台北101吃到飽餐廳「饗」終於來了！
中職史上首次！兄弟4本土投手「無安打比賽」
獨／5億高中生詭異亡　家屬曝「都是大人在造孽」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安迪沃荷「橘色王子」涉侵權　美最高法院判攝影師勝訴

日相岸田：G7一致認為「台海穩定」　對區域和平至關重要

白宮：「美日印澳」四方安全對話　領袖將在G7場邊會談

恐怖眼藥水已釀4死！綠膿桿菌點下去　14人直接失明「4人摘眼球」

日本最恐怖「垂直階梯」又陡又窄　光看到就腿軟

Meta研發自家AI晶片　據信由台積電7奈米製程製造

英國掐斷莫斯科「數十億鑽石生意」　G7廣島峰會強化制裁俄國

英首相穿「廣島鯉魚隊」襪子見岸田文雄　網友瘋搶同款襪一夜售完

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

紐約摩天大樓太重了「如1.4億頭大象」　地層下沉中引爆嚴重危機

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

安迪沃荷「橘色王子」涉侵權　美最高法院判攝影師勝訴

日相岸田：G7一致認為「台海穩定」　對區域和平至關重要

白宮：「美日印澳」四方安全對話　領袖將在G7場邊會談

恐怖眼藥水已釀4死！綠膿桿菌點下去　14人直接失明「4人摘眼球」

日本最恐怖「垂直階梯」又陡又窄　光看到就腿軟

Meta研發自家AI晶片　據信由台積電7奈米製程製造

英國掐斷莫斯科「數十億鑽石生意」　G7廣島峰會強化制裁俄國

英首相穿「廣島鯉魚隊」襪子見岸田文雄　網友瘋搶同款襪一夜售完

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

紐約摩天大樓太重了「如1.4億頭大象」　地層下沉中引爆嚴重危機

安迪沃荷「橘色王子」涉侵權　美最高法院判攝影師勝訴

《文創法》剛通過！二手票平台推「數位商品套餐」加價　鄉民傻了

57歲vs.17歲！　邰智源「高年級橄欖球隊」打真的　40年回憶熱血達陣

日相岸田：G7一致認為「台海穩定」　對區域和平至關重要

5億高中生命案「檢討同婚制度」　美女律師怒嗆：搞錯方向！

對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

白宮：「美日印澳」四方安全對話　領袖將在G7場邊會談

諾貝爾獎文學獎得主莫言　自承用ChatGPT寫講稿

鄧九雲背後環抱「求愛老公」被拒！　放棄事業慘成怨婦

恐怖眼藥水已釀4死！綠膿桿菌點下去　14人直接失明「4人摘眼球」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

國際熱門新聞

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

紐約建築物超重　地層下沉釀危機

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

日本最恐怖「垂直階梯」光看就腿軟

英相穿廣島鯉魚隊襪子　網友瘋搶一夜售完

G7強化制裁　英掐斷莫斯科鑽石貿易

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

日24歲女大生砍68歲同居男友！

Meta研發AI晶片　據信由台積電製造

女網紅失蹤3周　陳屍路邊「身旁6具屍體」

美軍援台灣「估價方式將改變」

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

更多熱門

相關新聞

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

「華爾街日報」今天引述文件及消息人士披露，由於蘋果公司也在研發類似技術，因此限制員工使用ChatGPT及其他外部的人工智慧（AI）工具，以防機密數據外洩。

女運將載到毒販　慘遭集體虐殺肢解

女運將載到毒販　慘遭集體虐殺肢解

脫衣舞孃戰勝大老闆　全美唯一加工會

脫衣舞孃戰勝大老闆　全美唯一加工會

墨西哥診所爆真菌性腦膜炎　急追查數百人

墨西哥診所爆真菌性腦膜炎　急追查數百人

他「把活蟒當皮鞭」瘋狂抽打路人

他「把活蟒當皮鞭」瘋狂抽打路人

關鍵字：

MetaAI晶片台積電7奈米製程北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生家庭超複雜　關係圖一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

新北「超正檢察官」脫法袍！IG分享每日穿搭

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

5億高中生親爹偷吃被認證！元配扮柯南怒告

5億高中生婚後亡！律師點「3問題」：2小時也可繼承

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中生墜亡！「阿公」前一天才火化

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

5億高中生10樓墜落身亡「欄杆上留鞋印」

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面