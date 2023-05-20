恐怖眼藥水已釀4死！綠膿桿菌點下去　14人直接失明「4人摘眼球」

▲美國因人工淚液而感染細菌的病例增加，其中有14人失明。（示意圖／取自Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）19日發表最新消息說，今年稍早爆發的人工淚液細菌污染感染問題，又再新增一名死亡病例，目前累計受感染人數已經增加至81人，其中4人死亡，另有4人必須摘除眼球保命。

根據美國全國廣播公司（NBC）報導，自三月份通報68例受感染者以來，全美目前因使用受污染人工淚液而遭細菌感染的病例數已經增加至81人，其中造成14人因感染而失明。

美國CDC表示，雖然大多數病例的感染情形僅限於眼部，但假如細菌進入血液系統，就有可能導致患者死亡。截至目前已知有4人不幸喪命。據悉，這次造成疫情的感染源為特定菌株的綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），這種細菌具有相當強的抗藥性，已經證實無法使用一般抗生素控制病情。

目前已知這波感染情況與受污染的眼藥水產品有關，儘管多數患者表示曾使用過多種眼藥水產品，但目前證實只有印度Global Pharma Healthcare製造的EzriCare人工淚液、Delsam Pharma人工淚液和 Delsam Pharma的軟膏受感染。

今年年初Global Pharma宣布回收所有問題產品後，病例數增加速度有所放緩，但美國CDC預計受感染者仍會進一步增加。目前，美國已有至少18個州發現確診病例，且這些細菌一但進入人體後，有時候並不會使患者出現症狀，但卻能在人體內大量繁殖，再藉由某些共用的醫療用品傳染給他人。

美國CDC表示，目前發現某些病例出現在長照護理機構內，甚至有些患者從來沒有使用過人工淚液產品，卻仍遭細菌感染。美國CDC和食品藥物管理局（FDA）均呼籲消費者停止使用三款問題產品。

美國CDC提醒，如果曾經接觸過相關產品，應特別注意眼部是否出現黃色、綠色或透明分泌物，或是出現眼睛疼痛、發紅、不明異物感、畏光或視力模糊，如果出現上述症狀應盡快就醫。