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美媒：蘋果限制員工使用ChatGPT等外部AI

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲蘋果公司（Apple Inc）限制員工使用ChatGPT。（圖／路透） 

文／中央社

「華爾街日報」今天引述文件及消息人士披露，由於蘋果公司也在研發類似技術，因此限制員工使用ChatGPT及其他外部的人工智慧（AI）工具，以防機密數據外洩。

報導指出，蘋果公司（Apple Inc）擔心員工使用外部的AI程式，會使機密數據資料外洩，因此也建議員工不要用Copilot這個微軟（Microsoft）旗下原始碼代管平台GitHub和OpenAI合作開發、用來自動編寫軟體程式碼的的AI工具。

ChatGPT是由微軟支持的OpenAI所開發出，是一種從所謂大型語言模型衍生而來的聊天機器人，能以類似人類的方式回答問題、撰寫論文和做其他事情。

當人們使用CHatGPT時，數據會被發送回開發人員以便持續改進，從而讓單位或組織可能無意間把專有或機密資訊分享出去。

開發出ChatGPT的OpenAI上月表示，他們已將ChatGPT導入一種「匿名模式」，不會儲存用戶的對話紀錄也不會拿用戶對話紀錄來訓練AI。

外界越來越關注ChatGPT和受其啟發而出現的各種聊天機器人等，是如何管理數以億計經手的用戶資料，這些資料往往被用於改良或「訓練」AI。

今天稍早，OpenAI在美國推出蘋果iOS系統適用的ChatGPT應用程式。

蘋果、ChatGPT和微軟都沒回應路透社的相關詢問。

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