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英首相穿「廣島鯉魚隊」襪子見岸田文雄　網友瘋搶同款襪一夜售完

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）穿廣島鯉魚隊襪子，與岸田文雄共進晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）穿廣島鯉魚隊襪子，與岸田文雄共進晚宴。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

七大工業國集團（G7）領袖峰會19日登場，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）18日先抵達日本，與日本首相岸田文雄共進晚餐，席間秀出當天穿的是「廣島東洋鯉魚隊」的紅色襪子，立刻與廣島鯉魚隊鐵粉岸田文雄拉近距離。日本網友看到新聞之後，也立刻瘋搶同款襪子，幾乎一夜之間就售完了。

根據BBC報導，在18日舉行的英日晚宴上，蘇納克依照日本禮節脫掉鞋子，進入鋪著榻榻米的房間，露出帶有「廣島東洋鯉魚」標誌的紅色襪子。

日本的網友在社群媒體上表示，「好感度激增」和「我對英國人準備如此充分，感到驚訝」。

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）穿廣島鯉魚隊襪子，與岸田文雄共進晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

▲現在同款襪子已經售完。（圖／達志影像／美聯社）

英國駐東京大使館還在推特上發文，貼出2個人同時彎腰，指著蘇納克腳上襪子的照片，並且強調多虧這個巧妙安排，兩國首相的距離拉近許多。

日本媒體J-CAST報導指出，廣島鯉魚隊的男款襪含稅價1320日圓（約新台幣290元）因為新聞太大了，廣島縣的5家襪子店與網路商店，訂單不斷湧入，一夜之間就被搶購一空，預計6月初才能補貨。

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