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澤倫斯基希望G7送「戰鬥機」　BBC分析：日本之行值得冒險

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基將於21日親赴廣島G7峰會。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

為期3天的七大工業國集團（G7）峰會19日在廣島展開，烏克蘭總統澤倫斯基21日也將親赴日本參與。BBC分析，澤倫斯基在深思熟慮安全風險後，還是決定千里迢迢前往廣島，代表這趟行程對他來說至關重要，他希望親自前往會議現場，促使各國領導人提供更多武器。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）也透露，「非常重要的事情將在那裡做出決定，為了捍衛利益，我們的總統在場是絕對必要的。」

BBC報導，澤倫斯基在過去10天到訪義大利、德國、法國和英國，確保這些國家領導人掌握他的想法，也為他21日G7會議演講奠定基礎。他告訴西方盟友，他想要一個「噴射機聯盟」（jets coalition）。目前，英國已經承諾將幫助烏克蘭訓練飛行員，然而澤倫斯基真正想要的不是這個，他想要的是戰鬥機。

日本首相岸田文雄3月訪問烏克蘭，承諾將提供55億美元（約1.6億新台幣）援助，也明確表示，日本將與其他G7成員國一起對俄羅斯實施經濟制裁。因此，如果情況允許，澤倫斯基或許也想與日本首相岸田文雄舉行非正式會談。

澤倫斯基或許想著，他本人親自前往日本發出慷慨激昂的請求，能為烏克蘭帶來正面影響，促使各國領導人不只提供援助，還提供更多武器，幫助擊退俄羅斯結束這場曠日持久的戰爭。

本次G7會議將討論氣候變遷、糧食危機、裁減核武、俄烏戰況，還會宣布對俄羅斯實施新一波制裁。

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